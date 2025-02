Monster Hunter Wilds: Ein Monster fangen – alles, was ihr dafür benötigt!

Für besondere Beute müsst ihr Monster fangen, anstatt sie einfach nur zu erjagen. Welche Gegenstände und Hilfswerkzeuge ihr benötigt und wie der Fangprozess in Monster Hunter Wilds abläuft, das erfahrt ihr hier.

Warum sollte ich ein Monster fangen?

Es gibt zwei gute Gründe, weshalb ihr ein Monster fangen und nicht erjagen solltet. Zum einen erhaltet ihr exklusive Materialien, die beim Töten nur sehr selten oder gar nicht fallengelassen werden.

Außerdem schließt ihr eine Jagd deutlich schneller ab, wenn ihr geübt seid und ein Monster fangt. Gerade im Endgame spart ihr viel Zeit, wenn ihr gezielt Materialien farmt.

Was ihr für das Fangen benötigt

Bevor ihr ein Monster fangen könnt, benötigt ihr ein paar Gegenstände, die ihr unbedingt mit auf die Jagd nehmen müsst. Generell solltet ihr ein paar Fallen und Beruhigungsobjekte mitnehmen – ohne die wird es nicht klappen. Folgende Items sind notwendig:

Eine Falle : Hier bietet sich die Schockfalle (Fallengerät + Donnerkäfer) oder eine Fallgrube (Fallengerät + Netz) an. Bedenkt, dass einige Monster immun gegen bestimmte Fallen sind.

: Hier bietet sich die Schockfalle (Fallengerät + Donnerkäfer) oder eine Fallgrube (Fallengerät + Netz) an. Bedenkt, dass einige Monster immun gegen bestimmte Fallen sind. Ein paar Beruhigungsobjekte: Entweder stellt ihr ein paar Beruhigungsbomben (Schlafkraut + Betäubungspilz) her oder ihr nutzt Beruhigungsgeschosse (Beruhigungsbombe + Schießpulver) als Munition für Schusswaffen.

Im Lager solltet ihr euren Vorrat an Fallengeräten regelmäßig aufstocken. (© Screenshot GIGA)

Fallengeräte könnt ihr beim Händler im Lager kaufen. Die anderen Materialien findet ihr überall in der Spielwelt. Ab und an bietet sie der Verkäufer auch im Tausch gegen Zenny an.

So könnt ihr ein Monster fangen

Mit Fallen und Beruhigungsbomben im Gepäck macht ihr euch nun auf die Suche nach einem Jagdziel. Bevor ihr das Monster fangen könnt, müsst ihr es ordentlich schwächen.

Glücklicherweise gibt euch das Monster einige Anzeichen dafür, dass es genügend Schaden erlitten hat. Einige Kreaturen fliehen aus dem Kampf und hinken dabei, andere atmen schwer oder sabbern. Generell könnt ihr auf die Kommandos eurer KI-Begleiter hören, die euch ebenfalls ansagen, wann das Monster geschwächt ist.

Ist ein Monster geschwächt, könnt ihr es relativ einfach in eine Falle locken. (© Screenshot GIGA)

Als Erstes müsst ihr das Monster in eine Falle locken oder sie in die Laufrichtung der Kreatur stellen. Wählt sie mit L1 + Viereck bzw. LB + X aus und drückt erneut Viereck bzw. X, um die Falle aufzustellen.

Steckt das Monster fest, nähert ihr euch und werft die Beruhigungsbomben auf den Boden – manchmal braucht es zwei oder drei. Alternativ schießt ihr das Ziel mit Beruhigungsmunition aus der Distanz ab.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr eine Falle aufstellt und das Monster mit Beruhigungsbomben zum Schlafen bringt.

Eine kurze Zwischensequenz leitet euren Erfolg ein, und ihr seht denselben Bildschirm wie nach einer erfolgreichen Jagd. Das war’s – gar nicht so schwer, oder?

