Monster Hunter Wilds: Gracium – Fundort auf der Karte

Für die Herstellung und Verbesserung von Endgame-Waffen in Monster Hunter Wilds benötigt ihr Materialien wie Gracium. Wir zeigen euch hier, wo auf der Karte ihr Gracium finden und farmen könnt.

Wo ihr Gracium auf der Karte findet

Habt ihr die Geschichte von Monster Hunter Wilds abgeschlossen und das Endgame erreicht, taucht Gracium immer häufiger als benötigtes Erz bei der Herstellung von Waffen auf. Reist zu den Eissplitterklippen und lauft die Förderplätze ab, die auf der Karte blau markiert sind – hier könnt ihr Gracium finden.

Wollt ihr Gracium farmen, solltet ihr als erstes Bereich 8 ansteuern. Hier gibt es nämlich gleich drei Förderplätze, die mit etwas Glück Gracium beinhalten. Über Bereich 19 erreicht ihr Bereich 16 mit einem weiteren Fundort für das seltene Erz.

Alternativ könnt ihr in Bereich 3, 18 und 20 weiteres Gracium finden. All diese Förderplätze sind relativ schnell zu erreichen, wenn ihr in der Nähe ein Feldlager aufgestellt habt. Falls nicht, könnt ihr sie trotzdem auf dem Rücken eures Saikrii gut erreichen.

Die markierten Förderplätze in den Eissplitterklippen enthalten Gracium. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Denkt daran, dass sich Förderplätze nach dem Looten erst nach 15 Minuten neu generieren. Sobald ihr eine Quest startet, wird der Timer zurückgesetzt.

Wollt ihr mehr Gracium aus Förderplätzen gewinnen, solltet ihr die Fähigkeit „Geologe“ anlegen. Das funktioniert zum Beispiel über den Geologen-Talisman oder über die Balahara- sowie Ketten-Rüstung.

Die Fähigkeit „Geologe“ erhöht die Wahrscheinlichkeit, mehr Erze aus Förderplätzen zu gewinnen. Beim Farmen von Gracium, Schmelzstein oder anderen Materialien ist der Skill also besonders nützlich.

Wofür Gracium in Monster Hunter Wilds benötigt wird

Gracium wird erst im Endgame relevant, dafür benötigt ihr es dann für viele Verbesserungen der Stufe 3. Die Paladinlanze könnt ihr zum Beispiel nur herstellen, wenn ihr mindestens dreimal Gracium gesammelt habt.

Außerdem benötigt ihr das seltene Material für High-Rank-Rüstungsteile eures Jägers oder eures tierischen Palico-Begleiters sowie für die Herstellung des Eis- und Wasser-Talismans.