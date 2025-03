Monster Hunter Wilds: Wächter-Saikrii-Feder – Fundorte und Quellen

Wollt ihr das Wächter-Arkveld-Set in Monster Hunter Wilds herstellen, benötigt ihr dafür Wächter-Saikrii-Federn. An dieses Material zu kommen, ist gar nicht so einfach, wenn ihr einmal im High Rank angelangt seid. Wir zeigen euch mögliche Fundorte und Quellen für die Federn.

Wächter-Saikrii-Feder: Fundort auf der Karte

Zunächst zeigen wir euch, wo ihr generell Wächter-Saikrii-Federn finden könnt und welche Monster sie als Beute fallenlassen. Wenn ihr die Geschichte abgeschlossen habt und im High Rank seid, erfahrt ihr weiter unten, was zu tun ist.

Wollt ihr eine Wächter-Saikrii-Feder finden, müsst ihr nach Wyveria reisen. Hier halten sich sogenannte Wächter-Saikrii auf, die bei ihrem Ableben oft eine Feder fallen lassen.

Wächter-Saikrii laufen frei in Wyveria herum oder schlummern in den markierten Kokons. (© Screenshot GIGA)

Zoomt ihr etwas in die Karte von Wyveria herein, erkennt ihr kleine rosafarbene Diamanten, die sich bewegen. Das sind Wächter-Saikrii, die sich umhertreiben. Alternativ könnt ihr die Karte über den Filter anpassen und diese Kreaturen direkt als Ziel auswählen.

Eine weitere Möglichkeit: Begebt euch in die Höhle von Bereich 7. Hier begegnet ihr weißen Kokons, in denen ebenfalls Wächter-Saikrii schlummern. Schießt mit einer Waffe oder eurer Schleuder auf die Kokons – die schlafenden Kreaturen erwachen und lassen Wächter-Saikrii-Federn als Beute fallen.

Aus diesen Kokons schlüpfen Wächter-Saikrii, die ihr für Federn erjagen könnt. (© Screenshot GIGA)

Diese Kreaturen bringen euch eine Wächter-Saikrii-Feder+ ein, falls ihr bereits im High Rank seid. Bei Gemma merkt ihr dann schnell, dass ihr damit kein Wächter-Arkveld-Set herstellen könnt. Ihr müsst die Wächter-Saikrii-Federn also vorher farmen oder bedient euch der folgenden Methode.

Wächter-Saikrii-Feder im High Rank farmen

Im High Rank gibt es eine sehr einfache Methode, wie ihr trotzdem an gewöhnliche Wächter-Saikrii-Federn kommen könnt. Sprecht mit Alma und wählt „Quest bekanntmachen/beitreten“.

Sucht in der Liste nun nach optionalen Quests und hier nach der Aufgabe „Breite die Flügel aus.“ Ihr müsst sechs Wächter-Saikrii erlegen und erhaltet als Belohnung eine oder mehrere Wächter-Saikrii-Federn.

Die Quest „Breite die Flügel aus“ liefert euch auch im High Rank die benötigten Wächter-Saikrii-Federn. (© Screenshot GIGA)

Achtet bei der Auswahl der optionalen Quest auf die Anzahl der blauen Sterne. Es muss die Quest „Breite die Flügel aus“ mit drei Sternen sein. Es gibt nämlich eine ähnliche Quest mit fünf Sternen, die euch allerdings High-Rank-Belohnungen einbringt.

Mit drei Wächter-Saikrii-Federn könnt ihr bei Gemma Teile des Wächter-Arkveld-Sets für Arme und Hüfte herstellen.