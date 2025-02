Multiplayer in Monster Hunter Wilds: Freunde einladen und im Koop spielen

Im Multiplayer von Monster Hunter Wilds könnt ihr online mit bis zu vier Jägern losziehen, private Lobbys erstellen und mit Freunden spielen oder per Notrufsignal zufällige Mitstreiter zur Hilfe rufen. Erfahrt hier alles über den Mehrspielermodus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Gibt es Crossplay und benötigt ihr ein Online-Abonnement?

Um zwei wichtige Fragen gleich früh zu beantworten: Ja, Monster Hunter Wilds bietet Crossplay an, ihr könnt also plattformübergreifend mit Freunden spielen oder Lobbys fremder Spieler beitreten.

Wie auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S üblich, ist ein Online-Abonnement für den Multiplayer zwingend erforderlich. Das bedeutet PlayStation Plus bzw. Xbox Game Pass Core ist zwingend notwendig.

Anzeige

Wollt ihr Crossplay deaktivieren, geht ihr auf „Optionen“ und könnt ganz unten bei „Spieleinstellungen“ das plattformübergreifende Spielen verhindern.

Wie der Multiplayer in Monster Hunter Wilds funktioniert

Der Multiplayer von Monster Hunter Wilds kann ganz schön überwältigend sein, schließlich könnt ihr Lobbys erstellen oder beitreten, ein Notrufsignal während laufender Quests abgeben und damit zufällige Jäger einladen oder eine sogenannte Verbindungsgruppe erstellen.

Anzeige

Ganz nebenbei: Einen lokalen Mehrspielermodus über Splitscreen gibt es leider nicht. Über eine Lobby-ID könnt ihr aber Freunde einladen und mit ihnen zusammen spielen. Wir erklären euch alle Funktionen.

So könnt ihr Freunde einladen

Wollt ihr mit Freunden spielen, müsst ihr eine private Lobby erstellen. Das könnt ihr gleich beim Laden des Spielstandes tun oder über das Menü im Spiel. Als Nächstes müsst ihr die Lobby-ID herausfinden. Öffnet dafür das Menü und wechselt den Tab zu „Kommunikation“.

Wählt hier die Spielerliste aus und teilt die Lobby-ID mit Freunden, die ihr in der Liste rechts seht. Über „Lobby suchen“ müssen eure Freunde diese Lobby-ID eingegeben und schon treten sie eurer Sitzung bei.

Anzeige

Damit ihr auch nach Quests in einer Lobby bleibt, müsst ihr jetzt noch eine sogenannte Verbindungsgruppe erstellen. Auch diese Funktion findet ihr unter „Kommunikation“ > „Verbindungsgruppe“. Wählt hier „Zur Verbindungsgruppe einladen“ und wählt eure Freunde aus der Mitgliederliste der Lobby aus.

Die Einladungen könnt ihr über „Kommunikation“ > „Einladungsmitteilungen“ sehen. Hier müsst ihr sie nur noch akzeptieren. Um den Vorgang künftig etwas zu erleichtern, solltet ihr euch auch in MHW als Freunde hinzufügen.

Jetzt müsst ihr nur eine Quest bei Alma starten und Spieler 2 sucht bei der Questgeberin nach dem Auftrag unter „Quest bekanntmachen/beitreten“ > „Verbindungsmitglieder-Quests“.

Wie das Not-Leuchtzeichen funktioniert

Auch wenn ihr alleine auf Monsterjagd geht, könnt ihr in einer misslichen Lage ein Not-Leuchtzeichen abfeuern. Drückt dafür L1 bzw. LB und den rechten Stick nach unten (Standard-Steuerung).

Anzeige

Nun können alle aktiven Jäger auf euer Notrufsignal antworten und eurer Quest beitreten. Dafür müssen sie weder in eurer Lobby, noch mit euch befreundet sein. Sollten keine Spieler beitreten, rücken KI-gesteuerte Jäger zur Unterstützung an. Wollt ihr das nicht, könnt ihr diese Option in den Einstellungen auch deaktivieren.

Das Not-Leuchtzeichen ist ideal, wenn ihr ein bestimmtes Monster für Loot farmt. In einem Team aus koordinierten Jägern erlegt ihr jede Kreatur schneller als alleine.

Lobbys mit bis zu 100 Spielern

Ob ihr eine zufällige Lobby sucht oder eine eigene erstellt – in den Einstellungen bestimmt ihr die Suchkriterien. So könnt ihr Lobbys anpeilen, in denen sich Jäger auf eurem Level tummeln oder die einen ähnlichen Spielstil wie ihr bevorzugen.

In einer Lobby könnt ihr euch leichter mit anderen Spielern verbinden. Fügt andere Jäger als Freunde hinzu oder schließt euch aktiven Quests an. Wollt ihr von diesen Online-Funktionen überhaupt nichts wissen, könnt ihr auch im Offline-Modus spielen.