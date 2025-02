Große Freude bei Nintendo-Fans: Multiplayer-Hit kommt auf die Switch 2

Der Multiplayer-Hit Marvel Rivals wird offenbar auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die zuständigen Produzenten befinden sich laut einem Bericht von IGN bereits in Gesprächen mit Nintendo.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Marvel Rivals erscheint für die Switch 2

Der kostenlose Hero-Shooter Marvel Rivals hat seit seinem Release am 06. Dezember die Gaming-Welt im Sturm erobert. Mehr als 300.000 Menschen spielen den Multiplayer-Hit jeden Tag über Steam (siehe SteamDB) und auch auf der PlayStation und der Xbox gehört Marvel Rivals zu den beliebtesten F2P-Spielen.

Anzeige

Nun hat ein Produzent gegenüber IGN verraten, dass die Macher von Marvel Rivals das Game auch auf die Nintendo Switch 2 bringen wollen. Es gab sogar schon entsprechende Gespräche mit dem japanischen Videospiel-Giganten (Quelle: Culture Crave auf X). Das ist natürlich noch keine offizielle Ankündigung, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich Nintendo dagegen sträubt, das beliebte Spiel auch auf der Switch 2 zu veröffentlichen.

Gut möglich also, dass Marvel Rivals sogar ein Release-Titel für die kommende Nintendo-Konsole wird. Die Switch 2 hat zwar selbst noch kein Veröffentlichungsdatum, aber sie soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Mehr zur Switch 2 erfahren Fans im April, wenn Nintendo die Konsole näher vorstellt.

Anzeige

Marvel Rivals NetEase Games

Das müsst ihr über Marvel Rivals wissen

Bei Marvel Rivals handelt es sich um einen Hero-Shooter im Stil von Overwatch 2. Zwei Teams aus jeweils sechs Spielern kämpfen dabei entweder um einen Punkt oder aber ein Team muss einen Transporter eskortieren. Dabei können die Spieler auf zahlreiche Helden und Schurken aus dem Marvel-Universum zurückgreifen – von Iron Man bis Spider-Man oder Venom.

Anzeige

Das Spiel selbst ist kostenlos und finanziert sich über Skins und einen Battle Pass. Die Preispolitik ist dabei auffallend fair und hat auch zum Erfolg des Shooters beigetragen. Darüber hinaus ist Entwickler NetEase Games sehr darum bemüht, das Spiel mit neuen Inhalten zu versorgen. So werden demnächst die beiden Superhelden Das Ding und Die menschliche Fackel von den Fantastic Four in Marvel Rivals integriert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.