Nintendo schafft beliebte Switch-Funktion ab – schon in einem Monat ist Schluss

Es gibt schlechte Nachrichten für Switch-Spieler: Nintendo beendet schleichend sein beliebtes Belohnungssystem und das schon nächsten Monat.

Switch: Nintendo beendet Goldpunkte-Programm

Habt ihr in der Vergangenheit auch fleißig Goldpunkte gesammelt, um eure nächsten eShop-Käufe günstiger zu machen? Das fällt in Kürze weg, denn Nintendo stellt das beliebte Programm ein. Das Unternehmen hat angekündigt, dass Spieler ab dem 25. März 2025 keine Goldpunkte mehr durch digitale Einkäufe oder Download-Codes erhalten. Solltet ihr derzeit mit Spielen liebäugeln, empfiehlt es sich also, jetzt noch schnell zuzugreifen (Quelle: Nintendo).

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Für Vorbestellungen digitaler Spiele im eShop oder auf der offiziellen Nintendo-Webseite, die bis einschließlich 24. März 2025 getätigt werden, gibt es unabhängig vom Erscheinungsdatum des Spiels noch Goldpunkte.

Auch physische Spiele werden weiterhin belohnt – zumindest unter bestimmten Bedingungen: Das Spiel muss vor dem 25. März 2025 erschienen sein und ihr habt maximal zwei Jahre Zeit, es zu registrieren. Danach sind auch hier keine neuen Goldpunkte mehr drin.

Falls ihr das erste Mal von Goldpunkten hört: Diese Währung kann man durch Käufe im Nintendo-Switch-eShop und dem Registrieren physischer Spiele verdienen. Für eShop-Käufe gibt es 5 Prozent des Betrags als Goldpunkte, wobei ein Punkt einem Cent entspricht. Ein Spiel für 59,99 Euro bringt zum Beispiel 300 Gold Points, die 3 Euro Wert sind und für zukünftige Käufe genutzt werden können – zumindest noch eine Weile.

Was passiert mit euren vorhandenen Goldpunkten?

Bereits gesammelte Goldpunkte bleiben weiterhin gültig, können aber nur so lange eingelöst werden, bis sie regulär nach 12 Monaten verfallen. Ob Nintendo das Programm in Zukunft ersetzt oder gar zurückbringt, ist unklar.

Die Änderung trifft mich hart Nach vielen Jahren habe ich mir erst kürzlich eine Switch Lite zugelegt – mit der Idee, entspannt auf dem Sofa zu zocken. Besonders die regelmäßigen eShop-Angebote haben mich immer wieder zum Zugreifen verleitet, und die Goldpunkte waren dabei ein willkommener Bonus. Dass dieses kleine Extra nun schon so bald wegfällt, finde ich sehr schade. Hoffentlich kommt eine Alternative! Jasmin Peukert

