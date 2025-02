Hiobsbotschaft für die Switch 2: Nintendo schiebt Sparfüchsen den Riegel vor

Sparen, wo es geht – das läuft auch bei Switch-Spielern nicht anders. Möglich machen das zum Beispiel die Game-Coupons, die Abonnenten von Nintendo Switch Online zur Verfügung stehen. Wer gehofft hatte, damit auch bei Spielen für die Switch 2 zu sparen, wird jetzt allerdings enttäuscht.

Nintendo schiebt dem Game-Voucher einen Riegel vor

Seit 2019 haben Mitglieder von Nintendo Switch Online die Möglichkeit, ein Set aus zwei Game-Coupons für 99 Euro zu kaufen. Jeder dieser Coupons kann gegen die digitale Version eines Spiels aus dem Game-Coupons-Katalog eingelöst werden. Besonders bei Spielen mit einem Standardpreis von 59,99 Euro konnte man so spürbar sparen. Auch Vorbestellungen sind hier möglich, beispielsweise für kommende Spiele wie Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Doch nun bestätigt Nintendo: Die beliebten Coupons werden nicht für Spiele der Switch 2 gelten. Eine offizielle Begründung für diesen Schritt gibt es bislang nicht, sodass nur spekuliert werden kann (Quelle: Nintendo).

Nintendo Switch 2: Steigen die Preise für Spiele?

Eine naheliegende Vermutung ist, dass Nintendo die Preise für Switch-2-Spiele anheben könnte. Bereits Sony und Microsoft haben in der aktuellen Konsolengeneration eine Preissteigerung durchgesetzt: Statt der bisherigen 60 Euro kosten viele neue Titel nun 70 Euro oder mehr. Es wäre also denkbar, dass auch Nintendo diesen Schritt geht und sich den höheren Verkaufspreis nicht durch Rabattprogramme wie die Game-Coupons entgehen lassen will.

Ob Nintendo die Game-Coupons irgendwann auch für Switch-2-Spiele freigibt, bleibt abzuwarten. Möglich wäre eine spätere Anpassung, wenn sich die neue Konsole am Markt etabliert hat. Zum jetzigen Zeitpunkt steht jedoch fest: Zum Launch der Switch 2 gibt es weniger Sparoptionen für digitale Käufe als bisher – sehr zum Ärger vieler treuer Nintendo-Fans.

