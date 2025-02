Erster Trailer zu The Fantastic Four: First Steps zeigt die Marvel-Helden in Action

Fantastic Four: First Steps - Trailer Englisch

Marvel hat den ersten Trailer zu The Fantastic Four: First Steps. Film- und Comicfans feiern das Comeback der beliebten Superhelden. Den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Erster Trailer zu Fantastic Four ist da

Mehr als 250.000 Zuschauer waren dabei als Marvel den ersten Trailer zu The Fantastic Four: First Steps während eines Live-Events veröffentlicht hat. Der 1:38 Minuten lange Trailer zeigt die berühmten Helden und gibt sogar einen kurzen Ausblick auf Bösewicht Galactus. Wir haben euch den Trailer ganz oben eingebunden – macht euch also am besten direkt selbst ein Bild.

Mit The Fantastic Four: First Steps holen Disney und Marvel die beliebte Superhelden-Familie ins MCU, nachdem der Reboot unter 20th Century Fox 2015 krachend gescheitert ist (Quelle: The New York Times).

Der neue Film ist allerdings mehr als ein reines Comeback, sondern dient auch dazu, eine neue Welt zu etablieren. Im Gegensatz zu den bisherigen Marvel-Filmen spielt The Fantastic Four: First Steps auf einer Parallel-Erde, die an die 60er-Jahre angelehnt ist. Das erklärt dann auch den etwas anderen Look.

In Vorbereitung auf die kommenden Avengers-Filme wird es aber unweigerlich zum Crossover zwischen den Fantastic Four und der bereits bekannten Marvel-Welt kommen. Einige Gerüchte besagen sogar, dass Schauspieler Robert Downey Jr. in seiner Rolle als Doctor Doom in der Post-Credit-Szene des Films auftauchen wird.

Ob das wirklich stimmt, erfahren die Fans am 24. Juli 2025, wenn der Film in den deutschen Kinos startet.

So kommt der Trailer bei den Fans an

In den sozialen Medien wird der erste Trailer von den Fans äußerst positiv aufgenommen. Besonders die sympathischen Schauspieler, also Pedro Pascal als Reed Richards, Vanessa Kirby als Sue Storm, Joseph Quinn als Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm werden bereits als perfekte Besetzung bezeichnet. Auch der kurze Ausblick auf Galactus, der diesmal seinem Comic-Vorbild entspricht, sorgt für helle Aufregung.

