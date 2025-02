Dino-Comeback: Jurassic World 4 glänzt im ersten Trailer mit Marvel-Star

Die berühmte Dino-Filmreihe kehrt in diesem Sommer mit Jurasic World Rebirth zurück. Nun hat Universal Pictures einen ersten Trailer veröffentlicht, der Marvel-Star Scarlett Johansson als neue Hauptfigur vorstellt. Den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Jurassic World Rebirth zeigt neue Dinos

Es dürfte niemanden schockieren, dass mit Jurassic World Rebirth in diesem Sommer, ganz genau am 02. Juli 2025, ein neuer Dino-Film in die Kinos kommt. Die drei direkten Vorgänger haben allesamt die Milliarden-Marke geknackt und somit war klar: Das Abenteuer geht auf jeden Fall weiter! (Quelle: TheNumbers)

Nun hat Universial Pictures einen ersten Trailer zu Jurassic World Rebirth veröffentlicht, der in Deutschland Jurassic World: Die Wiedergeburt heißen wird. Anstatt Chris Pratt erwartet Fans der Reihe mit Black-Widow-Star Scarlett Johansson allerdings eine ganz neue Hauptfigur. Der Zusatz Rebirth deutet es nämlich bereits an, aber mit dem neuen Jurassic-World-Film wird auch eine ganz neue Trilogie gestartet.

Das Konzept ist dagegen weniger neu: Es geht mal wieder auf eine isolierte Insel. Ein Team aus Forschern und Soldaten, darunter Oscar-Gewinner Mahershala Ali, will Dino-DNS extrahieren. Es kommt wie es kommen muss und der Feldtrip wird schnell zum brutalen Überlebenskampf gegen völlig neue Urzeit-Monster.

Fans reagieren positiv auf den ersten Trailer

In den sozialen Medien, besonders auf X (ehemals Twitter), wird der erste Trailer positiv aufgenommen (Quelle: DiscussingFilm auf X). Viele User freuen sich auf Jurassic World 4, was neben der beliebten Hauptdarstellerin auch am Regisseur liegt.

Gareth Edwards ist nämlich für Rebirth verantwortlich und seine bisherige Film-Vita hat viele Anhänger. So hat er unter anderem Godzilla (2016), Rogue One: A Star Wars Story und auch The Creator inszeniert. Der Mann passt also gut zum Dino-Thema.

