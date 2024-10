Marvel kriegt’s einfach nicht hin: Für langersehnten Film sieht es düster aus

MCU-Fans müssen eine bittere Enttäuschung verkraften und sich zum wiederholten Mal in Geduld üben – Marvel hat den langersehnten Reboot der Blade-Reihe schon wieder verschoben und tappt weiterhin im Dunkeln.

Marvel kommt bei Blade einfach nicht in die Gänge

Mittlerweile ist es bereits 5 Jahre her, dass Marvel den Blade-Reboot angekündigt hat. 2019 wurde Mahershala Ali als neuer Daywalker vorgestellt – der Oscar-Preisträger sollte das blutige Erbe von Wesley Snipes antreten, der den Kult-Charakter in drei Filmen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre verkörpert hatte.

Anzeige

Ali ist noch immer mit dem Projekt verbunden, doch hinter den Kulissen steckt der Film in einer Chaos-Spirale fest, während der zwei Regisseure und mehrere Drehbuchautoren abgesprungen sind. Die Veröffentlichung des Films war für 2025 vorgesehen, doch nun hat Marvel Blade vom Release-Kalender im nächsten Jahr entfernt.

Nachdem der Film ursprünglich für November 2023 eingeplant worden war, verschob sich dieser Termin zunächst auf September 2024. Auch dies konnte nicht eingehalten werden, weswegen stattdessen 2025 angepeilt wurde. Jetzt wurde Blade zum dritten Mal verschoben, doch ein neues Veröffentlichungsfenster ist noch nicht bekannt. (Quelle: Deadline)

Anzeige

Wenig Hoffnung für Blade im MCU

Mit Corona, dem Autorenstreik und kreativen Differenzen zwischen Marvel und den engagierten Regisseuren ist seit der Ankündigung bei der Produktion von Blade bereits einiges zusammengekommen. Ob sich der Film davon realistisch in der näheren Zukunft noch einmal erholen wird, ist nicht klar – insbesondere das mehrfache Um- und Neuschreiben des Drehbuchs lässt eine Art Frankenstein-Projekt befürchten.

Falls der Vampir-Blockbuster 2026 in die Kinos kommen sollte, müsste er sich das Kalenderjahr mit Avengers: Doomsday teilen – passenderweise ein Film, der ebenfalls riesige, ungeplante Änderungen vornehmen musste und kontroverserweise Robert Downey Jr. zurück ins MCU bringen wird.

Anzeige

Bis zur Ankündigung des nächsten Release-Fensters bleibt Blade-Fans nur der Mini-Auftritt in einer Post-Credits-Szene des Mega-Flops The Eternals. In einer Konversation mit dem Charakter Black Knight ist dort Mahershala Alis Stimme zu hören.

Allerdings ist dies kein besonders gutes Omen, denn die Haupthandlung von The Eternals wurde ebenso wie die zweite Post-Credits-Szene des Films, in der Harry Styles als Eros auftritt, im MCU bislang komplett unter den Teppich gekehrt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.