So schnell ist Sony fast nie! Grandioser PS5-Hit landet in Rekordzeit auf dem PC

Schon Anfang 2025 schwingt sich Spider-Man auch auf dem PC wieder durch New York. So schnell fand kaum ein PlayStation-Exclusive seinen Weg auf die Plattform.

Marvel's Spider-Man 2 erscheint schon bald für PC

Bei der New York Comic Con 2024 kündigte Sony an, Marvel's Spider-Man 2 schon in wenigen Monaten auf den PC zu bringen. Das Singleplayerspiel von Entwickler Insomniac Games erschien im Oktober 2023.

Am 30. Januar 2025 erscheint Spider-Man 2 sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store. Das Spiel könnt ihr euch in beiden Stores bereits auf die Wunschliste setzten, es gibt allerdings aktuell noch keine Preisinformationen zu der angekündigten Standard und Deluxe Edtion.

Wie schon beim PC-Port des Vorgängers ist Nixxes Software wieder mit der Optimierung für die neue Plattform betraut. Im PlayStation Blog erklärt der Community Manager des Studios, Julian Huijbregts:

Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit fortzusetzen und Marvel's Spider-Man 2 mit einer Reihe verbesserter Funktionen auf den PC zu bringen, einschließlich verbesserter Raytracing-Optionen, um die Vorteile einer Vielzahl von Setups und Konfigurationen voll auszuschöpfen. Weitere Details zu den Funktionen und empfohlenen Spezifikationen werden kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

Marvel’s Spider-Man 2: Story-Trailer

(Fast) Sonys schnellster PC-Port

Was die PC-Releases von Sonys Exklusive-Spielen angeht, lässt sich der Publisher in der Regel deutlich mehr Zeit. Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Horizon Forbidden West und God of War Ragnarök erscheinen alle erst 22 bis 25 Monate nach dem PlayStation-Release für den PC. Damit ist Spider-Man 2 mit gut 15 Monaten deutlich schneller unterwegs.

Eine der Ausnahmen der letzten Jahre stellt das Remake von The Last of Us Part 1 dar, das bereits nach einem halben Jahr für den PC erschien. Übrigens in einem technisch nicht gerade einwandfreiem Zustand.

Marvel's Spider-Man 2 konnte auf der PlayStation Kritiker wie Fans begeistern. Das Spiel steht bei einem Metascore von 90, basierend auf 151 Kritiken. Die Nutzwertungen liegen bei einem Schnitt von 8,8.

