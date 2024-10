Zeichen für weiblich und männlich mit der Tastatur schreiben

Eine normale Tastatur ermöglicht das Tippen von Buchstaben, Zahlen und einigen Sonderzeichen. Wenn ihr spezielle Symbole wie das männliche oder weibliche Zeichen verwenden wollt, gibt es einfache Wege, dies am PC oder Mac zu machen. Wir zeigen euch, wie ihr diese Symbole schnell in Programmen wie Word oder anderen Anwendungen einfügen könnt.

Das Gender-Symbol zeigt das genetische oder soziale Geschlechte eines Menschen an. Das „Männlich“-Symbol zeigt einen Kreis mit einem Pfeil nach rechts oben, das Zeichen für „Frau“ besteht aus einem Kreis und einem Kreuz, welches nach unten hängt.

Die Zeichen sind international bekannt und werden z. B. auf Toilettentüren verwendet. Besonders in fremden Ländern, in welchen man die Sprache nicht versteht und an öffentlichen Plätzen ein WC aufsuchen möchte, können sich die Zeichen als wertvolle Hilfe erweisen.

Benötigt ihr die Zeichen nur einmalig, könnt ihr die Symbole hier kopieren und in euer Dokument einfügen:

Männlich: ♂

Weiblich: ♀

Das „Männlich“-Zeichen geht auf das Marssymbol zurück und zeigt in der gängigen Annahme einen runden Schild mit einem herausragenden Speer. Das Zeichen für „Weiblich“ wird auch Venussymbol bezeichnet und zeigt den Handspiegel der Göttin Venus.

Männlich- und Weiblich-Zeichen mit der Tastatur am PC und Mac schreiben

Doch wie kann man das Zeichen für „männlich“ oder „weiblich“ am PC schreiben?

Auf der Tastatur sind die Symbole nicht sichtbar.

Dennoch könnt ihr die Zeichen schnell und einfach schreiben und z. B. in einem Word-Dokument einsetzen.

Haltet hierfür die linke Alt-Taste gedrückt und nutzt die folgenden Tastenkombinationen:

Für das „Männlich“-Zeichen: Alt + 11 - ♂

Für das „Weiblich-Zeichen“: Alt + 12 - ♀

An einem Laptop muss der Nummernblock gegebenenfalls zunächst über die Fn-Taste bzw. Num-Taste aktiviert werden.

Gender-Symbole (© IMAGO / Malte Mueller )

Männlich- und Weiblich-Zeichen mit der Tastatur am PC und Mac schreiben

Die Tastenkombination für die Gender-Symbole funktioniert nicht nur in Word, sondern an den verschiedensten Stellen am PC. So könnt ihr das gewünschte Symbol z. B. auch im Browser eintippen und in Facebook oder WhatsApp-Web verschicken. Kopiert ihr das Symbol aus diesem Text, könnt ihr das „Männlich“- oder „Weiblich“-Zeichen auch mit einem Android-Smartphone und –Tablet sowie iPad und iPhone schreiben.

