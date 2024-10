Perfekt für Samsung Galaxy S25 Ultra: Neuer Super-Chip besitzt zwei große Vorteile

Kein Snapdragon 8 Gen 4, sondern Snapdragon 8 Elite. So heißt der neue Super-Chip von Qualcomm. Dieser wird in vielen kommenden High-End-Smartphones zum Einsatz kommen, die in diesem und kommenden Jahr auf den Markt kommen. Qualcomm hat den neuen Chip an vielen Stellen verbessert. Zwei Punkte werden Android-Geräte aber besonders prägen.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite ist da

Qualcomm macht seine Snapdragon-Chips von Jahr zu Jahr immer schneller und effizienter. In diesem Jahr ist der Schritt aber besonders groß. Sowohl die reine CPU-Leistung als auch die GPU-Leistung sollen jeweils um bis zu 45 Prozent steigen. Damit wären Smartphones wie das Galaxy S25 Ultra nicht nur ein wenig schneller, sondern könnten locker mit den neuen iPhones mithalten.

Gleichzeitig will Qualcomm die Energieeffizienz um bis zu 44 Prozent verbessert haben. Euer Smartphone wird dadurch nicht plötzlich viel länger durchhalten. Es handelt sich nur um die Energieeffizienz des Chips. Der größte Verbraucher in einem Handy ist immer noch das Display. Trotzdem könnte die Laufzeit zumindest etwas steigen.

Im Video zeigt Qualcomm alle Verbesserungen des Snapdragon 8 Elite:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite vorgestellt

Neben Verbesserungen bei der NPU (Neural Processing Unit) für KI-Anwendungen und dem ISP (Image Signal Processor) für bessere Fotos wird der Snapdragon 8 Elite einen weiteren wichtigen Vorteil besitzen. Der neue Chip wird für acht Jahre Software-Updates unterstützen:

Samsung und Google bieten aktuell maximal sieben Jahre Software-Updates, wobei Google keine Qualcomm-Chips in seinen Pixel-Geräten nutzt. Samsung könnte die Update-Garantie mit dem Snapdragon 8 Elite um ein Jahr verlängern. Qualcomm könnte damit aber besonders chinesische Smartphone-Hersteller etwas unter Druck setzen, denn diese bieten keine so lange Update-Garantie für ihre Geräte an.

Diese Smartphone-Hersteller sind dabei

Der Snapdragon 8 Elite wird von allen großen Smartphone-Herstellern eingesetzt. Dazu gehören Asus, Xiaomi, Samsung, Honor, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo und viele mehr (Quelle: Fonearena). Schon in den kommenden Wochen sollen erste Smartphones mit dem Super-Chip von Qualcomm erscheinen. Das Samsung Galaxy S25 Ultra hingegen erst Anfang 2025.