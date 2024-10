Xiaomi 15: Neues Smartphone ist dem Samsung Galaxy S25 weit voraus

Xiaomi wird schon in Kürze mit dem 15 und 15 Pro zwei neue High-End-Smartphones vorstellen, die direkt auf den brandneuen Qualcomm-Chip setzen. Samsung wird diesen Schritt erst im kommenden Jahr gehen. In Europa könnte der Zweikampf trotzdem erst später stattfinden.

Xiaomi 15 (Pro) mit Snapdragon 8 Elite

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Elite gerade erst seinen neuen Super-Chip vorgestellt, der eine enorme Leistungssteigerung erfahren hat. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass Xiaomi zu den Unternehmen gehören wird, die diesen Chip einsetzen werden. Nun wurde bekannt, dass das chinesische Unternehmen tatsächlich als erster Smartphone-Hersteller überhaupt den Snapdragon 8 Elite im Xiaomi 15 und 15 Pro einbauen wird (Quelle: GSMArena).

Die Vorstellung der neuen High-End-Smartphones von Xiaomi soll noch im Oktober stattfinden. Damit wäre der chinesische Konzern Samsung um Monate voraus, was den Einsatz des Chips von Qualcomm betrifft. Das Xiaomi 15 und 15 Pro wären schon im Oktober 2024 damit ausgestattet. Samsung hingegen wird den Chip erst Anfang 2025 einsetzen.

Die große Frage wird nur sein, ob Samsung vielleicht wieder ein „for Galaxy“-Modell bekommt, das einen etwas höheren Takt besitzt. Damit hätte Samsung bei den Galaxy-S25-Smartphones wieder aufgeholt. Bis dahin würde Xiaomi die leistungsstärksten Android-Geräte anbieten, die erstmals mit den neuesten iPhones mithalten können.

Xiaomi 15 (Pro) zunächst für China

Die Vorstellung des Xiaomi 15 und 15 Pro wird wie immer zunächst nur in China stattfinden. Die Markteinführung in Europa, dann vermutlich mit einem Xiaomi 15 und 15 Ultra, wird erst 2025 erwartet. Wir würden also sowieso erst im kommenden Jahr in den Genuss der neuen Modelle kommen. Dann könnte der Zweikampf zwischen Samsung und Xiaomi wieder richtig losgehen. Wenn Details dazu auftauchen, werden wir euch informieren.

Im Video könnt ihr euch die vielen Verbesserungen des Snapdragon 8 Elite anschauen:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite vorgestellt

