Redmi Note 14 Pro: Xiaomi macht Smartphones für Europa noch besser

Xiaomi hat in China mit den Redmi-Note-14-Smartphones seine neue Mittelklasse vorgestellt. Wie üblich sind die Pro-Modelle an der Spitze angesiedelt und bieten einige Besonderheiten. Für Europa soll das chinesische Unternehmen aber eine interessante Änderung planen. Es soll eine bessere Hauptkamera geben.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro und Pro+ mit 200-MP-Kamera

Nach der Vorstellung der Redmi-Note-14-Smartphones in China beginnt das Warten auf die Vorstellung in Europa. Normalerweise lässt sich Xiaomi Zeit, denn es wird zunächst der chinesische Markt versorgt. Erst in einigen Monaten wird erwartet, dass die Mittelklassegeräte den Weg zu uns finden. Doch schon jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Xiaomi die Handys hierzulande anders ausstatten könnte.

Im Code der Smartphones wurde entdeckt, dass die internationale Version eine etwas andere Kamerakonfiguration als die chinesische Version besitzt. Statt eines 50-MP-Hauptsensors soll ein besserer 200-MP-Hauptsensor von Samsung genutzt werden. Beim Ultraweitwinkel bleibt es beim 8-MP-Sensor, während das Teleobjektiv beim Redmi Note 14 Pro+ gegen ein 2-MP-Macro-Objektiv ersetzt werden soll. Der ist beim Redmi Note 14 Pro auch verbaut (Quelle: XiaomiTime).

Das klingt erst einmal wie ein Downgrade, denn ein echtes Teleobjektiv funktioniert beim Zoomen deutlich besser als ein digitaler Zoom. Vielleicht möchte Xiaomi aber auch den 200-MP-Sensor dafür nutzen.

Bleibt der besondere Xiaomi-Akku drin?

Eine der wichtigsten Fragen dürfte zudem sein, ob Xiaomi den Silizium-Kohlenstoff-Akku des Redmi Note 14 Pro+ in Europa drin lässt. Dieser hat eine Kapazität von 6.200 mAh und wäre eine echte Ansage. Es könnte aber auch sein, dass Xiaomi einen kleineren Akku mit bisheriger Technologie verbaut, um ihn weiterhin mit 120 Watt laden zu können. Der neue Akku lädt mit 90 Watt nämlich etwas langsamer. Viele würden sicher die höhere Kapazität und längere Akkulaufzeit wählen, wenn sie könnten – ich zumindest schon.

Im Video könnt ihr euch das Design des Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ anschauen:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ vorgestellt

