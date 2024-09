Alternative zum Samsung Galaxy A56: Neues Xiaomi-Handy hat einen Riesen-Akku

Xiaomi wird die neuen Redmi-Note-14-Smartphones zwar erst am 26. September in China vorstellen, doch schon jetzt werden viele Details veröffentlicht. Ihr könnt euch im Titelbild nicht nur das Design anschauen, sondern erfahrt auch, dass im Redmi Note 14 Pro+ ein ganz besonderer Akku steckt, der das kommende Samsung Galaxy A56 ziemlich unter Druck setzen wird.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ mit komplett neuem Akku

Xiaomi hat in den letzten Jahren viel in die Entwicklung von Akkus gesteckt, die sich besonders schnell aufladen lassen. Bis zu 300 Watt sind mittlerweile möglich. Doch auch die Entwicklung in Richtung der Energiedichte erreicht mit dem Redmi Note 14 Pro+ einen neuen Benchmark. Der Silizium-Kohlenstoff-Akku besitzt nun nämlich eine Kapazität von 6.200 mAh. Das sind 1.200 mAh mehr als beim Vorgänger und das bei gleicher Größe (Quelle: Weibo).

Xiaomi ist so überzeugt von der neuen Akkutechnologie, dass zumindest in China eine fünfjährige kostenlose Akkugarantie gegeben wird. So möchte das Unternehmen sicherstellen, dass die Käuferinnen und Käufer, die vielleicht etwas skeptisch gegenüber Silizium-Kohlenstoff-Akkus sind, beruhigt zugreifen können. Passiert was mit dem Akku, wird dieser kostenlos ausgetauscht (Quelle: Weibo).

Einen kleinen Kompromiss müssen Käufer des Redmi Note 14 Pro+ hinnehmen. Der Akku wird zwar mit 6.200 mAh deutlich größer als beim Vorgänger, er lässt sich aber „nur“ mit 90 Watt aufladen. Beim Vorgänger waren es noch 120 Watt. Doch wenn man bedenkt, dass ihr dadurch eine spürbar höhere Akkulaufzeit erreicht, dann dürfte das die Wenigsten stören. Beim Galaxy A56 von Samsung wird mit Sicherheit wieder ein 5.000-mAh-Akku verbaut, der nur mit 25 Watt lädt. Xiaomi schlägt also doppelt zurück.

Neue Xiaomi-Handys erscheinen erst später in Deutschland

Die Vorstellung der Redmi-Note-14-Smartphones findet in China zwar am 26. September statt, doch nach Deutschland kommen einige der Handys erst später. Genau wie in den Jahren zuvor versorgt Xiaomi zuerst den Heimatmarkt und expandiert einige Monate später in weitere Länder. Dann wird sich das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ direkt mit dem Samsung Galaxy A56 messen lassen müssen.

