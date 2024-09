Huawei stichelt gegen Android, hat aber seit Jahren davon profitiert

Huawei hat durch den US-Bann im Jahre 2019 seine gesamte Smartphone-Strategie neu aufstellen müssen. Mit HarmonyOS Next wird man sich von Android trennen und zeigt sich großspurig. Man habe in einem Jahr erreicht, wofür Android 17 Jahre gebraucht hat. Dabei hat Huawei nicht wie Google von Null angefangen, sondern baut auf der Erfolgsgeschichte von Android auf.

Huawei feiert sich für HarmonyOS

Huawei hat in den letzten Jahren gezeigt, dass der US-Bann das chinesische Unternehmen in vielen Bereichen gestärkt hat. Man hat den eigenen Kirin-Chip zurückgebracht und ein chinesisches 5G-Modem zur Verfügung. Mit dem Mate XT hat Huawei zudem das weltweit erste doppelt faltbare Smartphone auf den Markt gebracht. Kein Wunder also, dass man mit viel Rückenwind vorangeht.

Auf der Huawei Connect 2024 hat Zhu Yonggang, Präsident von Huawei Mobile Cloud, gegen Android gestichelt. Demnach hat HarmonyOS den Status von Android in nur einem Jahr erreicht, wofür Google 17 Jahre gebraucht hat. Er bezieht sich dabei auf das Ökosystem, Features und die Adoptionsrate. HarmonyOS läuft bereits auf über 900 Millionen Geräten (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei wäre ohne Android nicht da, wo das Unternehmen jetzt ist

Natürlich stellt sich Huawei mit diesen Aussagen wie jedes Unternehmen ins beste Licht. Tatsächlich hat das chinesische Unternehmen aber von den Entwicklungen und Funktionen von Android profitiert. Man hat jahrelang Android verwendet und später die Android-Basis für HarmonyOS. Google musste Android hingegen von Grund auf im Markt platzieren und sich gegen iOS behaupten. HarmonyOS wurde hingegen zum Großteil für alte Android-Handys in China verteilt. In Deutschland laufen die Geräte immer noch mit Android und EMUI.

Klar, man darf den Erfolg von Huawei nicht kleinreden. Das chinesische Unternehmen hat im Vergleich zu anderen Herstellern wie Microsoft, die mit ihrer Mobile-Strategie komplett gescheitert sind, viel erreicht. Doch ohne Hilfe von Google, Android und anderen Herstellern hätte das nie geklappt. Zumindest in China geht es mit HarmonyOS Next nun ohne Android weiter. Wie gut das klappt, werden die nächsten Jahre zeigen.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch die Smartphone-Revolution von Huawei anschauen:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

