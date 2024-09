Xiaomi hat Großes vor: China-Hersteller entwickelt zwei Handys, die es so noch nicht gab

Xiaomi hat sich zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt hochgearbeitet und geht bei vielen Trends mit, die der Markt bereithält. Laut neuesten Gerüchten möchte Xiaomi deswegen gleich mit zwei Smartphones durchstarten, die sich an zwei Stellen knicken lassen. Ein Modell soll sogar einen Schritt weitergehen als Huawei.

Xiaomi entwickelt mehrere neue Falt-Smartphones

Huawei hat es mit dem Mate XT vorgemacht. Das chinesische Unternehmen hat das erste doppelt faltbare Smartphone auf den Markt gebracht. Xiaomi will den Trend nicht verschlafen und soll in den kommenden Jahren mit einem ähnlichen Smartphone starten. Wie nun bekannt wurde, soll das chinesische Unternehmen gleich zwei doppelt faltbare Smartphones entwickeln.

Xiaomi soll demnach eine Alternative zum Mate XT von Huawei planen, die auch international auf den Markt kommen soll. Für China plant das Unternehmen aber noch eine spezielle Version. Das ebenfalls an zwei Stellen faltbare Smartphone soll komplett ohne Tasten auskommen. Diese Version soll aber nur im Heimatland verkauft werden (Quelle: smartprix).

Vor einigen Jahren wurde der Trend zu knopflosen Smartphones losgetreten, als es in der Gerüchteküche hieß, dass Apple beim iPhone darauf setzen wird. Geworden ist daraus nichts und der Trend damit gestorben. Wie Xiaomi ein Handy ohne Knöpfe realisiert, bleibt abzuwarten. Vielleicht sind damit nur physische Knöpfe gemeint, berührungsempfindliche Oberflächen aber nicht.

Neues Xiaomi-Handy erscheint schon bald

Das doppelt faltbare Xiaomi-Handy ohne Knöpfe könnte bereits 2025 in China erscheinen. Es soll zudem über ein Satellitenmodem verfügen. Das zweite Smartphone soll 2026 folgen. Die Quelle ist sich nicht sicher, ob wirklich beide Modelle erscheinen. Eines könnte eine Studie bleiben. Klar ist aber, dass Xiaomi genau wie Huawei an das doppelt faltbare Smartphone glaubt und den Trend nicht verschlafen möchte. Samsung will hingegen in Richtung ausrollbare Handys gehen.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate XT anschauen:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

