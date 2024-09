Xiaomi legt vor: Alternative zum Samsung Galaxy A56 steht vor der Tür

Xiaomi lässt es bald ordentlich krachen. Das chinesische Unternehmen veranstaltet nicht nur ein internationales Event, auf dem neue Smartphones für Europa enthüllt werden, sondern zeigt auch schon bald die Redmi-Note-14-Modelle für die Mittelklasse. Es handelt sich dabei um Alternativen zu den kommenden Samsung-Smartphones Galaxy A36 und A56.

Xiaomi stellt Redmi-Note-14-Serie bald vor

Während sich viele Xiaomi-Fans auf den 26. September freuen, an dem das chinesische Unternehmen das erste Falt-Handy für den internationalen Markt vorstellt, wird es in China auch eine wichtige Vorstellung geben. Xiaomi wird nämlich die Redmi-Note-14-Handys enthüllen. Zwei der Modelle hat Xiaomi bereits in einem Teaser-Bild gezeigt:

Xiaomi zeigt bereits zwei Smartphones der neuen Redmi-14-Serie. (© Xiaomi)

Während bei Samsung so gut wie alle Smartphones gleich aussehen, ist das bei Xiaomi anders. Selbst Handys derselben Serie bekommen unterschiedliche Designs spendiert. In dem Fall seht ihr zwei Redmi-Note-14-Modelle, die auf verschiedene Kameradesigns setzen (Quelle: Weibo). Einmal sind die Sensoren in einer Kamerapartie zusammengefasst. Dann hingegen einzeln hervorgehoben. Um welche Modelle es sich jeweils handelt, ist nicht bekannt.

Klar ist aber, dass Xiaomi wie jedes Jahr Alternativen zur Galaxy-A-Serie von Samsung zeigen wird. Also wird es Modelle geben, die in alle Preisklassen passen. Bei den zwei gezeigten Modellen muss es sich um welche handeln, die teurer sind, denn die Handys sind wasserdicht. Also vermutlich ein Redmi Note 14 Pro und 14 Pro+, die gegen das Samsung Galaxy A56 antreten.

Neue Xiaomi-Smartphones kommen später nach Deutschland

Wie üblich bei solchen Vorstellungen von Xiaomi findet die Präsentation zunächst für China statt. Einige Monate später dürften einige der Handys auch in Europa erscheinen. Dann wird sich Xiaomi direkt gegen Samsung positionieren. Die neuen A-Klasse-Handys werden im 1. Quartal 2025 erwartet. Der Zweikampf zwischen den beiden Unternehmen geht in der Mittelklasse dann in eine neue Runde.

