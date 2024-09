Samsung zieht die Notbremse: Software-Update für beliebtes Handy zurückgezogen

Samsung hat gerade erst angefangen das September-Update für seine Smartphones zu verteilen, da macht genau diese neue Version auf dem Galaxy S23 Ultra große Probleme. Die Kamera funktioniert plötzlich nicht mehr richtig. Solltet ihr betroffen sein, könnt ihr auf eine vorläufige Problemlösung zurückgreifen.

Samsung muss Software-Update zurückziehen

Viele Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer haben auf dieses Update gewartet. Mit der Aktualisierung auf One UI 6.1.1 inklusive September-Sicherheitsupdate werden die Handys für Android 15 vorbereitet. Doch genau diese neue Version macht auf dem Galaxy S23 Ultra echte Probleme. Die Kamera erzeugt in bestimmten Zoomstufen Ghosting und macht die Bilder so unbrauchbar.

Während Samsung an einer Problemlösung arbeitet, wurde das Update für das Galaxy S23 Ultra zurückgezogen. Ihr könnt es aktuell also nicht mehr installieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Nicht betroffen sind das Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus sowie andere Handys von Samsung. Es dreht sich wirklich nur um das Galaxy S23 Ultra, das aktuell diese Probleme hat.

Vorläufige Lösung für das Problem

Wenn ihr ein Galaxy S23 Ultra besitzt und das Software-Update mit dem Problem bereits installiert habt, dann gibt es eine vorläufige Lösung für euch. Ihr könnt in den Einstellungen der Kamera-App nämlich die intelligenten Optimierungen von Maximum auf Medium stellen.

So wie es aktuell aussieht, scheint die KI-Optimierung der Bilder in der höchsten Stufe für dieses Problem verantwortlich zu sein. Reduziert ihr die Nachbearbeitung, dann könnt ihr das Problem loswerden – so SamMobile. Samsung wird aber mit Sicherheit in Kürze eine neue Version des Updates veröffentlichen, sodass ihr ohne Probleme aktualisieren könnt. Wir werden euch informieren, wenn es so weit ist.

