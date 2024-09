Samsung überrascht: Galaxy S25 Ultra sieht ganz anders aus

Samsung könnte mit dem Galaxy S25 Ultra eine Kehrtwende vollziehen. Neue Renderbilder deuten auf ein überarbeitetes Design hin, das sich deutlich vom kantigen Look des Vorgängers unterscheidet. Fans dürfen sich auf ein runderes und möglicherweise ergonomischeres Flaggschiff freuen.

Galaxy S25 Ultra: Runder als das Galaxy S24 Ultra

Die bekannten Leaker Ice Universe und OnLeaks haben Renderbilder des Galaxy S25 Ultra veröffentlicht. Die auffälligste Änderung: Samsung verabschiedet sich offenbar von den kantigen Ecken des S24 Ultra. Stattdessen soll das neue Modell abgerundete Ecken und einen flachen Rahmen erhalten.



Diese Designänderung könnte nicht nur optische Gründe haben. Manche Besitzer mögen die scharfen Kanten des S24 Ultra nicht – sie können bei längerem Gebrauch etwas unangenehm sein. Mit dem runderen Design könnte Samsung auf dieses Feedback reagieren und die Ergonomie verbessern.

Ein weiteres Highlight des geleakten Designs sind die extrem schmalen Displayränder (Quelle: Ice Universe). Hier will Samsung wohl tatsächlich neue Maßstäbe setzen, die zu einem Flaggschiff der nächsten Generation passen. Der dünnere Rahmen lässt das Display noch etwas größer wirken und verleiht dem Smartphone einen hochmodernen Look.



Auf der Rückseite hingegen bleibt Samsung wohl beim bewährten Kamera-Layout. Es ist also wieder mit vier separaten Kameralinsen und einem Laser-Autofokus-Sensor zu rechnen. Große optische Veränderungen sind hier also nicht zu erwarten (Quelle: Android Headlines).

Samsung Galaxy S24 Ultra (links) und das mögliche S25 Ultra. (© Ice Universe)

Galaxy S25 Ultra: Noch viele Fragen offen

Bis zur offiziellen Vorstellung Anfang 2025 bleiben noch viele Details zum Galaxy S25 Ultra im Dunkeln. Erst die kommenden Monate werden zeigen, ob Samsung tatsächlich so stark vom bisherigen Design abweicht, wie es die Bilder vermuten lassen. Sicher ist: Mit dem neuen Look würde sich das Galaxy S25 Ultra deutlich von seinem Vorgänger abheben.



Das halten wir vom aktuellen Galaxy S24 Ultra:

