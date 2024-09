Samsung bekommt es nicht hin: Handy-Besitzer müssen weiter warten

Android 15 ist offiziell fertig und Samsung hat One UI 6.1.1 für erste Samsung-Handys veröffentlicht. Wo bleibt der Beta-Test von Android 15? Seit Wochen warten viele Samsung-Fans genau darauf, doch das Unternehmen braucht wohl etwas mehr Zeit. Und das soll mehrere Gründe haben.

Samsung braucht etwas mehr Zeit für One UI 7

Eigentlich hätte der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 auf den Galaxy-S24-Smartphones schon seit Wochen laufen sollen. Passiert ist nichts, denn wie sich herausgestellt hat, war Android 15 noch nicht fertig. Nicht einmal die Pixel-9-Handys werden damit ausgeliefert. Und One UI 7 konnte Samsung nicht ohne die Grundlage One UI 6.1.1 veröffentlichen. Doch es gibt noch weitere Gründe für die Verzögerung.

Samsung hat einfach mehr Zeit für die Entwicklung von One UI 6.1 und One UI 6.1.1 gebraucht, als erwartet wurde. Die KI-Funktionen werden von Version zu Version immer weiter verbessert oder erweitert. Entsprechend braucht es Zeit, um die Anpassungen für die Handys vorzunehmen. Das soll auch bei One UI 7 der Fall sein. Auch wenn Android 15 nun fertig ist und für Entwickler und Hersteller in der finalen Version zur Verfügung steht, braucht Samsung noch etwas Zeit.

One UI 7 soll stabil laufen

Erschwerend kommt hinzu, dass Samsung laut SamMobile noch nicht einmal final entschieden hat, welche Funktionen überhaupt Teil von One UI 7 werden. Zudem möchte Samsung, dass One UI 7 schon in der Beta-Version möglichst stabil läuft, ohne große Probleme zu machen.

Im Endeffekt gibt es also mehrere Gründe, weshalb Android 15 und One UI 7 noch nicht auf euren Galaxy-S24-Smartphones gelandet sind. Viele davon kann man absolut verstehen, weil Samsung mit der neuen Version auch einen Mehrwert bieten möchte. Sobald es konkreter wird, werden wir euch informieren.

