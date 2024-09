Android 15: Google lüftet grauen Schleier

Android 15 wurde fertiggestellt und steht sowohl für Entwickler als auch Unternehmen bereit. Entsprechend tauchen immer mehr Details zum nächsten Google-Betriebssystem auf, das weiterhin auf sich warten lässt. Dieses Mal geht es um die Benachrichtigungen, die unter Android eine der wichtigsten Rollen spielen.

Android 15: Benachrichtigungen werden bunt

Google hat in den letzten Jahren hier und da Änderungen an den Benachrichtigungen von Android durchgeführt, insgesamt funktioniert das System aber wie immer. Mit Version 15 könnte es ein kleines, aber feines Detail geben, das sich ändert. Die Symbole der Benachrichtigungen könnten nämlich die bunten App-Icons übernehmen. Statt graue Zeichen würdet ihr in der Benachrichtigungsleiste bunte Symbole sehen.

Anzeige

Aktuelles und zukünftiges Design im Vergleich:

Google könnte die Benachrichtigungssymbole in Android 15 bunt machen. (© AndroidAuthority)

Anzeige

Die bunten Symbole der Benachrichtigungen würden aber nicht nur in der Benachrichtigungsleiste angezeigt werden, sondern auch auf dem Always-On-Display (Quelle: AndroidAuthority).

Das bisherige sehr cleane Design könnte damit deutlich unruhiger werden. Andererseits hättet ihr den Vorteil, dass sich die Symbole deutlicher unterscheiden würden und ihr so direkt erkennt, um welche Benachrichtigung es sich handelt. Idealerweise integriert Google beide Optionen und lässt euch wählen.

Android 15 könnte einen Desktop-Modus erhalten

Neben der Änderung bei den Benachrichtigungen ist auch der Desktop-Modus von Android 15 wieder in den Fokus geraten. Dieser könnte, genau wie unter Windows, einen echten Fenstermodus bieten. Ihr könntet also Apps öffnen und die Größe der Fenster individuell entscheiden. Das würde das Multitasking auf ein komplett neues Level heben und die Android-Geräte zu kleinen PCs machen. Gezeigt wurde es bisher aber nur auf dem Pixel Tablet.

Anzeige

Die Pixel-Handys werden Android 15 zuerst erhalten:

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! – Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.