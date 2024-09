Android Auto ändert sich: Das kann der neue Google-Beifahrer

Gemini Live statt Google Assistant: Bei Android Auto bahnt sich eine wichtige Neuerung an, wie die neue Beta-Version der App zeigt. Schon bald könnten Nutzer im Auto mit der KI von Google plaudern, statt nur einfache Sprachbefehle zu geben.

Android Auto: Google integriert Gemini Live

Google plant eine wichtige Erweiterung für Android Auto: Der KI-Assistent Gemini Live soll offenbar bald auch im Auto zum Einsatz kommen und damit den bestehenden Google Assistant ablösen. Neue Hinweise in der Beta-Version von Android Auto deuten auf die bevorstehende Integration hin. Google selbst hat sich dazu allerdings noch nicht geäußert.



In der Beta-Version 12.8 wurden Codezeilen entdeckt, die eindeutig auf eine Integration von Gemini Live hinweisen. Begriffe wie „GeminiLiveAssistantAction“ und „Gespräch beginnen“ lassen zweifelsfrei darauf schließen, dass Google seinen neuen KI-Assistenten auch für Autofahrer verfügbar machen will (Quelle: Android Authority).

Anzeige

Gemini Live geht dabei über die Funktionen des bisherigen Google Assistant hinaus. Statt nur einfache Befehle auszuführen, soll die KI zu einem echten Gesprächspartner werden. Ähnlich wie ChatGPT könnte sich Gemini Live vorherige Anweisungen merken und personalisiert reagieren – alles per Sprachsteuerung während der Fahrt.



Fest steht schon jetzt: Für die Nutzung von Gemini Live wird ein kostenpflichtiges Abonnement nötig sein. In Deutschland fallen dafür im Rahmen des Google-One-AI-Premium-Pakets derzeit rund 22 Euro pro Monat an.

Weitere Neuerungen bei Android Auto

Neben der voraussichtlichen Gemini-Integration arbeitet Google auch an weiteren Verbesserungen für Android Auto. So soll es künftig möglich sein, das Autoradio direkt über die Plattform zu steuern. Nutzer können dann Radiosender als Favoriten hinzufügen oder entfernen. Auch die Unterstützung für lokale Medien im Auto wird weiter ausgebaut.



Im Video: Das kann Google Gemini.

Anzeige

Google: Willkommen in der Gemini-Ära

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.