Google zeigt Samsung mit neuem Pixel-Smartphone, wie es richtig geht

Google hat es mal wieder geschafft. Das neueste Falt-Smartphone holt sich den ersten Platz im Kamera-Test von DxOMark – zumindest, wenn man nur faltbare Geräte vergleicht. Samsungs neuestes Modell hängt hingegen weit zurück.

Google Pixel 9 Pro Fold liefert ab

Das erste Pixel Fold war bei DxOMark mit 133 Punkten schon auf dem ersten Platz zu finden, während das neue Samsung Galaxy Z Fold 6 mit der gleichen Punktzahl nur mithalten konnte. Mit dem Pixel 9 Pro Fold legt Google noch einmal ordentlich nach. Im Kamera-Test baut Google den Abstand mit 141 Punkten deutlich aus. Damit ist das Handy unangefochten an der Spitze der besten Kamera-Falt-Handys (Quelle: DxOMark).



Für die Spitze aller Kamera-Smartphones reicht es aber nicht. Mit 141 Punkten landet das Pixel 9 Pro Fold nur auf dem 29. Platz. Dort ist auch das iPhone 13 Pro Max gelandet. Das Pixel 9 Pro XL schafft es mit 158 Punkten immerhin auf den zweiten Platz. An der Spitze ist das Huawei Pura 70 Ultra mit 163 Punkten zu finden.

Samsung schlägt Google beim Display

Komplett abschreiben müsst ihr das Galaxy Z Fold 6 aber nicht, denn das Samsung-Handy hat im Bereich des Displays mit 154 Punkten den ersten Platz bei Falt-Handys erreicht. Google kommt mit dem Pixel 9 Pro Fold mit 152 Punkten auf den zweiten Platz. Zu weit auseinander liegen die beiden Geräte also nicht. Wenn euch die Kamera also wichtiger ist, dann solltet ihr eher zum Google-Handy greifen (bei Amazon anschauen).



Bei den Displays hängen die Falt-Handys dann auch gar nicht so weit zurück wie bei den Kameras. Das Galaxy Z Fold 6 landet auf dem 6. Platz, das Pixel 9 Pro Fold auf dem 11. Platz. Spitzenreiter ist das Pixel 9 Pro XL. In dem Bereich hat sich in den letzten Jahren also extrem viel getan, sodass der Unterschied kaum mehr sichtbar ist. Bei Kameras wird das mit der Zeit sicher auch so kommen.

Google Pixel 9 Pro Fold vorgestellt

