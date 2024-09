Nicht wundern: Diese App verschwindet bald von eurem Samsung-Handy

Samsung installiert auf neuen Smartphones die eigene Nachrichten-App schon gar nicht mehr vor. Damit konntet ihr beispielsweise SMS schreiben. Komplett darauf verzichten müsst ihr nicht, denn Samsung möchte, dass ihr die Google-Messages-App verwendet. Und das hat auch einen guten Grund.

Samsung trennt sich von eigener Nachrichten-App

Samsung hat das Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 mit One UI 6.1.1 auf den Markt gebracht. Dabei ist aufgefallen, dass die Nachrichten-App, die sonst immer vorinstalliert ist, gar nicht mehr da war. Ihr könnt sie zwar weiterhin über den Galaxy-Store von Samsung nachträglich installieren, doch das möchte das Unternehmen gar nicht. Stattdessen soll die App nun auch von alten Handys verschwinden (Quelle: SamMobile).



Tatsächlich bemüht sich Samsung mittlerweile in ersten Ländern darum, die Nachrichten-App aus dem Fokus zu ziehen. Nutzerinnen und Nutzern wird auf einem Galaxy S20, Galaxy S21 oder Galaxy S22 vorgeschlagen, doch lieber die Messages-App von Google zu benutzen. Das alles dürfte am Ende dazu führen, dass die Nachrichten-App von Samsung von euren Smartphones verschwindet. Wundert euch also nicht, wenn das in den kommenden Monaten passiert.



Kauft ihr euch zukünftig ein Galaxy S25, das Anfang 2025 erwartet wird, dann dürfte dort die Nachrichten-App von Samsung auch fehlen – genau wie auf anderen neuen Geräten. So wird sie langsam, aber sicher aus dem Verkehr gezogen.

Wieso trennt sich Samsung von der Nachrichten-App?

Es ist eigentlich ganz einfach: Die Messages-App von Google unterstützt Rich Communication Services (RCS) und arbeitet damit ähnlich wie WhatsApp. Ihr könnt also viel mehr verschicken als nur SMS oder MMS. Darunter Fotos, Videos und so weiter. Zudem handelt es sich um einen Standard, der zukünftig auch von Apple unterstützt wird. Die Kommunikation wird dadurch ohne zusätzliche Apps einfacher. Deswegen macht Samsung Platz und mottet die eigene Nachrichten-App einfach ein.

Auf diesem Samsung-Handy fehlte die Nachrichten-App schon:

