Besser spät als nie: Google schaltet praktische Funktion für ältere Pixel-Handys frei

Google hat vor fast einem Jahr das Pixel 8 Pro vorgestellt. Mit dem neuen Handy wurde eine Funktion eingeführt, die es so bisher noch nie gab. In den USA ließ sich das Feature direkt nutzen, doch in Deutschland nicht. Das ändert sich bald.

Google schaltet Körpertemperaturmessung frei

Wenn Google neue Pixel-Handys mit neuen Features vorstellt, dann heißt das noch lange nicht, dass diese auch weltweit verfügbar sein werden. Beim Pixel 8 Pro wurde beispielsweise ein Thermometer neben der Kamera platziert. Damit könnt ihr nicht nur die Oberflächentemperatur von Gegenständen messen, sondern auch die Körpertemperatur – zumindest in den USA. Nach fast einem Jahr wird diese Funktion in weiteren Ländern freigeschaltet, darunter Deutschland (Quelle: Google).



Auf der offiziellen Support-Seite von Google, auf der erklärt wird, wie ihr die Körpertemperatur an der Stirn mit dem Pixel 8 Pro (Test) messt, sind nun nämlich weitere Länder gelistet. Mit einem Software-Update der Thermometer-App werdet ihr bald die Möglichkeit bekommen, auch in Deutschland die Körpertemperatur zu messen.



Wieso die Freischaltung so lange gedauert hat, ist nicht bekannt. Besonders bei medizinischen Funktionen bedarf es je nach Land aber immer zusätzlicher Freigaben, damit diese genutzt werden können. Daran könnte es also gelegen haben.

Pixel 9 Pro (XL) auch betroffen

Nicht nur das Pixel 8 Pro wird in Deutschland die Körpertemperatur messen können, sondern auch das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL. Damit können die neuen Pixel-Handys zumindest einen Teil ihres Potenzials ausschöpfen.



Bei den neuen Handys müsst ihr hingegen auf viele Funktionen verzichten, die in den USA aktiv sind – beispielsweise den SOS-Notruf per Satellit. Dieser wird in Europa nicht unterstützt. Auch Software-Features fehlen hierzulande. Ob sich da mit der Zeit auch etwas tut und Google später nachliefert, steht in den Sternen.

