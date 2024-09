Google macht auf Samsung: Android 16 wird sich stark verändern

Google ist gerade erst mit Android 15 fertig geworden. Während viele Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer also auf das große Software-Update warten, tauchen erste Details zu Android 16 auf. Google orientiert sich dort wohl doch wieder mehr am Design von Samsung.

Android 16: Google ändert Design für Schnelleinstellungen

Google hat nach einigen Problemen Android 15 fertiggestellt, doch die Verteilung des Updates verzögert sich wohl noch bis Oktober. Und obwohl die neue Version des Betriebssystems noch nicht einmal da ist, tauchen jetzt schon Informationen zum Nachfolger auf. Google möchte dort wohl wieder Hand an die Schnelleinstellungen legen. Die sollen wieder deutlich kleiner werden und erinnern damit mehr an die von Samsung-Handys. So soll es aussehen:

In Android 16 sollen die Schnelleinstellungen wieder kleiner werden. (© AndroidAuthority)

Anzeige

Laut AndroidAuthority will Google wohl eine Mischung aus Android 14/15 und Samsungs Schnelleinstellungen bauen. Die vier wichtigsten Optionen sollen weiterhin mit sehr großen Buttons angezeigt werden. Im unteren Bereich sollen dafür mehr Optionen mit kleinen Buttons erscheinen.

Anzeige

Für mich, der sowieso nur zwei bis drei Schnelleinstellungen regelmäßig verwendet, weil mittlerweile eh alles automatisch passiert, ist die neue Optik egal. Andere dürften sie deutlich mehr feiern, denn viele empfinden diese riesigen Buttons für Schnelleinstellungen als störend. Eine etwas dynamischere Optik, die man vielleicht sogar selbst anpassen kann, wäre definitiv der bessere Weg. Und vielleicht wird es dazu auch kommen.

Android 16 lässt noch lange auf sich warten

Wie oben bereits mehrfach erwähnt, hat Google Android 15 gerade erst fertiggestellt und bisher noch nicht einmal die Pixel-Geräte damit versorgt. Bis Android 16 erscheint, vergeht noch weit über ein Jahr. In den kommenden Monaten wird sich also noch zeigen müssen, welche Neuerungen euch dann wirklich erwarten und ob das hier geleakte Design auch wirklich so umgesetzt wird.

Anzeige

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! – Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.