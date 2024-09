WhatsApp macht beliebte Funktion schlechter – aber dieser Trick hilft

Ohne große Ankündigung hat WhatsApp eine beliebte Funktion geändert – und sie damit schlechter gemacht. In der Android-Variante des Messengers müssen Nutzer das aber nicht hinnehmen. Mit einem kleinen Trick lässt sich die Änderung umgehen.

WhatsApp verschlechtert GIF-Vorschau

Aus unbekannten Gründen hat WhatsApp eine Änderung vorgenommen, die viele Android-Nutzer verärgern dürfte: Die Möglichkeit, GIFs vor dem Versenden in einer Vorschau zu betrachten, wurde einfach entfernt. Statt bewegter Bilder sieht der Nutzer nun nur noch ein Standbild – was unter Umständen zu peinlichen Situationen führen kann, wenn versehentlich unpassende GIFs verschickt werden. Zum Glück gibt es einen Trick, um die Vorschau weiterhin nutzen zu können.



Die Vorschaufunktion für GIFs ist nämlich nicht komplett verschwunden, sondern nur schwerer zugänglich gemacht worden. Android-Nutzer müssen lediglich das gewünschte GIF länger gedrückt halten, um die Vorschau trotzdem zu öffnen. In diesem Modus kann dann bei Bedarf auch eine Textnachricht hinzugefügt werden, bevor das GIF versendet wird (Quelle: Netzwelt).

Anzeige

Darauf weist auch der Messenger selbst hin. Über dem GIF-Fenster heißt es: „Tippe, um ein GIF zu senden. Für Vorschau tippen und gedrückt halten“. Dieser Hinweis ist allerdings leicht zu übersehen.



Wer den Trick nicht kennt, wird von der neuen Standbild-Ansicht etwas verwirrt sein. Schließlich war die Vorschau ein hilfreiches Werkzeug, um GIFs vor dem Versenden zu überprüfen – zumal GIFs in der Auswahlansicht recht klein dargestellt werden. Durch die Umstellung wird es in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass Nutzer GIFs versenden, die sie sich im Nachhinein lieber erspart hätten.

GIF-Vorschau: Nur Android-Nutzer betroffen

Die fehlende GIF-Vorschau ist bislang nur in der Android-Variante des Messengers aufgetaucht, nicht aber in der iOS-Version. Ob auch iPhone-Nutzer in Zukunft auf die Vorschau verzichten müssen, ist nicht bekannt. Möglicherweise entscheidet sich WhatsApp nach der Kritik der Nutzer auch dazu, die Änderung wieder rückgängig zu machen.

Anzeige

Kennt ihr schon diese Tipps und Tricks zu WhatsApp?

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.