Neu bei WhatsApp: Endlich Ordnung im Nachrichten-Chaos

WhatsApp plant eine Neuerung, die das Chaos in der Nachrichtenübersicht endlich beseitigen soll. Nutzer können ihre Chats mit Hilfe von selbst erstellten Listen filtern. In der aktuellen Beta-Version kann das bereits getestet werden.

WhatsApp: Maßgeschneiderte Chat-Listen

Das neueste Beta-Update für die Android-Version von WhatsApp bringt eine praktische Funktion mit, die das Verwalten von Nachrichten durch benutzerdefinierte Filter erleichtern soll. Listen werden automatisch als Filter am Anfang der Chat-Übersicht integriert, was den Zugriff auf relevante Unterhaltungen beschleunigt.



Die Filterfunktion baut auf einer kürzlich eingeführten Neuerung auf, mit der Nutzer Kontakte und Gruppen in Listen sortieren können. WhatsApp geht nun einen entscheidenden Schritt weiter: Auf Basis dieser Listen sollen automatisch Filter generiert werden, die prominent am Anfang der Chat-Übersicht erscheinen (Quelle: WABetaInfo).

Anzeige

Wählt man einen dieser Filter aus, werden nur noch die Chats angezeigt, die der entsprechenden Liste zugeordnet sind. Dadurch ist ein blitzschneller Zugriff auf relevante Chats möglich, ohne sich durch einen Wust von anderen Chats durchkämpfen zu müssen. Praktischerweise entspricht der Name des Filters dem der entsprechenden Liste, was die Orientierung zusätzlich erleichtert.



Besonders Vielnutzer dürften von dieser Neuerung profitieren: Wer täglich mit vielen Unterhaltungen jongliert, kann so den Überblick behalten und sich gezielt auf wichtige Gespräche konzentrieren.

Chat-Filter auch für WhatsApp Business

Nicht nur Privatpersonen profitieren von der geplanten Funktion. Gerade für Unternehmen, die WhatsApp Business nutzen, eröffnen sich neue Möglichkeiten im Kundenmanagement. Sie können Kunden und Chats in bestimmte Kategorien einordnen und so beispielsweise neue Leads, laufende Transaktionen oder Kundenanfragen effizient verwalten.





Kennt ihr schon diese Tipps und Tricks zu WhatsApp?

Anzeige

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.