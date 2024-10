Google startet Android 15 – diese Handys sind zuerst dran

Die Entwicklung von Android 15 ist wirklich kurios verlaufen. Doch inzwischen hat Google die neue Version des Betriebssystems fertiggestellt und jetzt auch den Rollout gestartet. Die Wartezeit hat damit ein Ende – zumindest für Besitzer von Googles eigenen Pixel-Geräten.

Update vom 16. Oktober 2024: Android 15 ist fertig und der Rollout läuft. Das neue Betriebssystem kommt mit einer Reihe praktischer Funktionen daher. Für welche Pixel-Smartphones das Update jetzt verteilt wird, seht ihr unten im Artikel. Das ist aber nicht die einzige Neuerung, die Google verkündet hat.

Originalartikel vom 4. September 2024:

Android 15 ist jetzt wirklich fertig

Google hat in den letzten Monaten mehrere Beta-Versionen von Android 15 veröffentlicht. Zuletzt hieß es immer, dass das neue Betriebssystem fertig ist – war es nicht. Sogar die Pixel-9-Handys sind mit der alten Android-14-Version erschienen, was bisher noch nie passiert ist. Doch jetzt hat das Warten ein Ende – oder doch nicht? Tatsächlich ist Android 15 fertig, aber bisher nur im Android Open Source Project (AOSP) veröffentlicht (Quelle: Google).



Entwickler und Smartphone-Hersteller haben ab sofort die fertige Version von Android 15 zur Verfügung und können ihre Apps und Geräte daran anpassen. Erste Smartphones werden wohl erst im Oktober versorgt. Dazu gehören auch die Modelle von Google:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Andere Smartphone-Hersteller folgen

Andere Hersteller wie Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus und so weiter werden in den kommenden Monaten folgen. Obwohl Google die Präsentation der neuen Pixel-9-Handys vorgezogen hat, bleibt das Unternehmen mit Android 15 beim alten Zeitplan. Pixel-Handys werden also im Oktober versorgt, alle anderen Hersteller später.



Deshalb wurde vermutlich der Beta-Test von Samsung für die Galaxy-S24-Modelle auch noch nicht gestartet. Android 15 war einfach noch nicht fertig und so hat sich alles verzögert. Sobald es bei den Pixel-Handys, Samsung oder einem anderen Hersteller mit Android 15 losgeht, werden wir euch informieren.



Sogar die neuen Pixel-9-Handys müssen warten. Im Video verraten wir euch, was sie sonst zu bieten haben:

