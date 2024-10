Google macht Assistant schlauer: Großes Upgrade für Android-Nutzer

Google will seinen Assistenten mit Hilfe von KI noch schlauer machen. Dazu soll er neue Erweiterungen auf Basis von Gemini erhalten, wie jetzt in der Google-App entdeckt wurde. Ein offizieller Start des aufgebohrten Assistenten könnte unmittelbar bevorstehen.

Google: Gemini übernimmt Assistant-Aufgaben

In der neuesten Beta-Version der Google-App wurden Hinweise darauf gefunden, dass Google einige Assistant-Aktionen in Gemini-Erweiterungen umwandeln will. Statt über den herkömmlichen Google Assistant könnten Nutzer zum Beispiel ihre WhatsApp-Nachrichten bald direkt über die Gemini-KI versenden (Quelle: Android Authority).

Anzeige

Mit der Einführung der Gemini-Erweiterungen für den Assistant stehe eine personalisiertere Nutzung im Vordergrund, heißt es. Laut Google lernt die KI im Laufe der Zeit die Vorlieben der Nutzer kennen und ermöglicht eine individuelle Anpassung der verschiedenen Erweiterungen. So können Nutzer unerwünschte Funktionen deaktivieren und bevorzugte Funktionen aktivieren. Wichtig dabei: Um diese personalisierten Funktionen nutzen zu können, muss die Einstellung „Gemini Apps Activity“ in der App aktiviert sein.

Mit den Gemini Extensions sollen die Möglichkeiten des Assistenten noch einmal deutlich erweitert werden. Zuletzt wurde eine Spotify-Integration vorgestellt, die sowohl für die kostenlose als auch für die kostenpflichtige Version des Musik-Streaming-Dienstes funktioniert. Nutzer können Gemini direkt anweisen, einen Song oder ein Album abzuspielen.

Anzeige

Google Assistant mit Gemini: Rollout steht bevor

Nachdem es die auf Gemini basierenden Erweiterungen bereits in die Beta-Version der Google-App geschafft haben, dürfte der offizielle Rollout nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wann genau der Startschuss fällt, ist allerdings noch unklar. Google treibt die Entwicklung von Gemini zügig voran, wie die kürzliche Einführung von Gemini Live und die Erweiterung um neue Sprachen zeigen.

Google spricht mittlerweile sogar von einer Gemini-Ära:

Google: Willkommen in der Gemini-Ära

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.