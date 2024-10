iPhone-Nutzer in Aufregung: Neues Update in wenigen Tagen

Ihr wartet bereits auf die Veröffentlichung des ersten größeren Service-Updates von iOS 18 für euer iPhone? Dann müsst ihr euch noch bis zum 28. Oktober gedulden, denn dieses Datum für iOS 18.1 gilt jetzt als ausgemacht. Das wichtigste neue Feature wird Nutzerinnen und Nutzern hierzulande aber vorenthalten.

Info für iPhone-Nutzer: iOS 18.1 erscheint am 28. Oktober

Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman ist aktuell sehr auskunftsfreudig. So will er erfahren haben, dass neue Macs mit M4-Chip am Freitag, dem 1. November, in den Verkauf gehen werden. Am Montag derselben Woche wird Apple jedoch zuvor noch das Update auf iOS 18.1 fürs iPhone veröffentlichen (Quelle: Bloomberg).

Das Update befindet sich bei Apple seit dem Sommer und sogar vor dem eigentlichen Rollout von iOS 18 in der Entwicklung. Diese nimmt laut Gurman allerdings auf den letzten Metern noch etwas mehr Zeit in Anspruch. Daher wird iOS 18.1 später als erwartet erscheinen und somit erst ab dem 28. Oktober 2024 zur Verfügung stehen. Apple möchte so einen reibungslosen Start gewährleisten, ganz besonders im Hinblick auf „Apple Intelligence“.

Apples hauseigene KI feiert bekanntlich mit iOS 18.1 Premiere. Der iPhone-Hersteller möchte zuvor noch seine KI-Cloud-Server auf den erhöhten Datenverkehr vorbereiten und benötigt dementsprechend etwas mehr Zeit.

Update in der EU erst mal ohne Apples KI

Es ist das mit Abstand wichtigste Feature des Updates, doch hierzulande gehen wir noch leer aus. Zunächst startet die KI nur in den USA. Grundvoraussetzung ist ein iPhone 15 Pro (Max) oder eines der vier neuen Modelle des iPhone 16. Zeitgleich sollte ebenso das Update auf iPadOS 18.1 und macOS 15.1 mit „Apple Intelligence“ erscheinen. Kompatibel sind entsprechend iPads und Macs, die mindestens über Apples M1-Chip oder besser verfügen.

Übrigens: Der 28. Oktober könnte mit etwas Glück auch der Tag sein, an dem Apple zu einem Event für die neuen Macs und das neue iPad mini lädt. Die Bereitstellung der jeweiligen Service-Updates am selben Tag würde Apple aus Sicht des Marketings sicherlich gut in den Kram passen – so unsere Vermutung.

Abseits von „Apple Intelligence“ wird Apple mit iOS 18.1 zahlreiche neue Features einführen. Beispielsweise ein neues Siri-Design, Apps von Drittanbietern erhalten endlich Zugriff auf NFC-Funktionen, das Kontrollzentrum kann mit einem einfachen Fingertipp auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden, und mit der Kamerasteuerung beim iPhone 16 kann direkt zur Selfie-Kamera gewechselt werden.

In der letzten Woche veröffentlichte Apple bereits iOS 18.0.1 fürs iPhone. Dieses Notfall-Update behob allerdings nur eine Reihe von Fehlern und beinhaltete diverse Sicherheitsaktualisierungen. Neue Funktionen suchte man vergebens. Diese halten nun Ende des Monats mit iOS 18.1 auf dem iPhone Einzug.

Wir müssen weiter warten, vor 2025 wird es die KI in der EU nicht geben:

Apple Intelligence in 5 Minuten

