iPhone 17: Apple macht in einem Punkt keine Unterschiede mehr

Das reguläre und das Plus-Modell des iPhone 16 haben den teuren Pro-Varianten etwas voraus. Erstmals kann bei diesen mittels einer Stromquelle nämlich der Akku einfacher entnommen werden. Im kommenden Jahr, beim iPhone 17, möchte Apple dann keine Unterscheidung mehr in diesem Punkt machen. Doch wie wahrscheinlich ist dieses Gerücht?

Apple weitet neue Technologie auf alle Modelle des iPhone 17 aus

Schon gewusst? Legt man am Akku des iPhone 16 und iPhone 16 Plus eine Spannung mit Niedervoltstrom per 9V-Batterie oder über ein spezielles USB-C-Kabel an, dann reagiert darauf ein neuer und innovativer Klebstoff und der Stromspender löst sich auf einfache Art und Weise. Beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max kommt die neue Technologie hingegen noch nicht zum Einsatz. Hier verlässt sich Apple auf eine klassische Befestigung per Klebelaschen.

Im kommenden Jahr möchte Apple vereinheitlichen. Wie der bekannte Leaker Majin Bu in seiner neuesten Meldung verrät, wird der elektrische Prozess zur Akkuentnahme auf alle vier Modelle des iPhone 17 ausgeweitet, einschließlich des iPhone 17, des iPhone 17 Air, des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Pro Max (Quelle: Majin Bu via MacRumors). Zur Erinnerung: Ein iPhone 17 Plus wird es nicht mehr geben, stattdessen versucht Apple mit einem extrem dünnen iPhone 17 Air neue Käuferschichten zu erobern.

Als Beweis für seine These veröffentlicht Majin Bu dann auch gleich ein Foto, das den neuen Haftmechanismus in vier verschiedenen Größen zeigt. Diese vier Varianten sollen mit den genannten Modellen des iPhone 17 übereinstimmen.

Gerücht im Wahrscheinlichkeits-Check

Bisher haben noch keine weiteren Quellen das Gerücht bestätigt. Allerdings wäre es für Apple mehr als nur naheliegend, eine solche Technologie früher oder später auf die gesamte Produktpalette auszuweiten. Und wie verlässlich waren die Angaben von Majin Bu in der Vergangenheit?

Er hatte bisher mit seinen Vorhersagen immer mal wieder Erfolge. Beispielsweise sagte er schon Monate vor dem Release die neue Farbe „Desert Titanium“ des iPhone 16 Pro (Max) korrekt voraus. In anderen Punkten lag er jedoch daneben. Kurzum: Eine Garantie gibt es auch dieses Mal nicht, doch gänzlich aus der Luft gegriffen scheinen seine Informationen nicht zu sein.

Muss noch ohne neue Technologie zur Akkuentnahme auskommen:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

