iPhone 17 Air: Dieses Video dürft ihr nicht verpassen

Das ominöse iPhone 17 Air brodelt bereits mächtig in der Gerüchteküche, doch noch hat niemand das außergewöhnliche Apple-Smartphone tatsächlich gesehen. Eine erste realistische Vorstellung davon bekommen wir jetzt in einem sehenswerten Video – müsst ihr euch unbedingt anschauen.

iPhone 17 Air im Konzept-Video

Experten und Insider aus der Apple-Szene sind sich einig. Im kommenden Jahr verabschiedet sich Apple vom Plus-Faktor – ein iPhone 17 Plus wird es daher nie geben. Stattdessen füllt der beliebte Hersteller die geschaffene Lücke mit einem gänzlich neuen Modell. Das iPhone 17 Air – zuvor auch als Slim-Modell bezeichnet – setzt neue Akzente.

Es soll das bisher dünnste iPhone werden. Dafür müssen Kundinnen und Kunden hier und da verzichten. Das iPhone 17 Air soll zum Beispiel nur eine einzelne rückwärtige Kamera mit 48-Megapixel-Sensor erhalten, vergleichbar mit dem iPhone SE. Das Display wiederum fällt mit 6,6 Zoll kleiner als der bisherige 6,7-Zoll-Bildschirm des Plus-Modells aus. Dafür wird erwartet, dass das Display endlich eine schnellere Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz beherrscht. Bisher ein Privileg der Pro-Varianten.

So oder so ähnlich dürfte das iPhone 17 Air letztlich aussehen:

Doch wie will Apple all dies am Ende verpacken? Einen ersten Anhaltspunkt liefert das passende Design-Konzept des YouTube-Kanals 4RMD. Im Video können wir uns vom iPhone 17 Air ein erstes Bild machen. Deutlich zu erkennen ist die schlanke Linie. Diese orientiert sich am technisch machbaren Maximum. Dieses gibt derzeit das aktuelle iPad Pro mit 13-Zoll-Display vor – das bisher dünnste Apple-Gerät.

Damit der USB-C-Anschluss noch hineinpasst, darf dann auch das iPhone 17 Air nicht dünner als 5,1 Millimeter sein (2,7 Millimeter dünner als ein iPhone 16). An diese Vorgabe hält sich auch das Konzept. Weitere Details der Studie sind der aktuellen Lage in der Gerüchteküche entnommen, beispielsweise die bereits erwähnte Kamera oder der A-19-Chip.

Apples Preisfrage noch offen

Bei den Farben und bei der proklamierten Preisbildung bedient man sich der eigenen Fantasie. Mit Kosten ab 1.299 US-Dollar lässt man selbst das aktuelle iPhone 16 Pro Max (ab 1.199 US-Dollar) hinter sich. Fraglich, ob selbst Apple weniger Technik für derart viel mehr Geld verkaufen könnte. Herausfinden werden wir es wohl spätestens im Herbst 2025, wenn die gesamte Modellfamilie des iPhone 17 präsentiert wird.

Nach dem iPhone 16 Plus ist Schluss mit der Plus-Modellreihe:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

