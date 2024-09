iPhone 17: Apple-Nutzer haben einen guten Grund, bis 2025 zu warten

Apple hat die Chance vertan und dem regulären iPhone 16 und dem größeren iPhone 16 Plus wieder kein zeitgemäßes Display verpasst. Wer darauf besteht, muss sich entweder teuer in die Profi-Liga bei Apple einkaufen oder aber noch bis zum kommenden Jahr warten. Die neueste Meldung eines renommierten Insiders lässt daran keinen Zweifel.

iPhone 17 und iPhone 17 Air endlich mit 120-Hz-Display

Wer hoffte, Apple würde beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus endlich ein ProMotion-Display mit einer mittlerweile branchenüblichen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verbauen, der wurde herb enttäuscht. Apple ist auch 2024 knauserig und hält das Feature noch immer für die beiden Pro-Modelle zurück. Schneller als mit 60 Hz darf der Bildschirm von iPhone 16 und 16 Plus nämlich nicht sein.

Doch es gibt ab heute wieder einen guten Grund zu hoffen. Der bekannte Display-Experte und Insider Ross Young will erfahren haben, dass Apple im kommenden Jahr endlich Gnade zeigt. Sowohl das iPhone 17 als auch das neue und viel dünnere iPhone 17 „Air“ werden über ein ProMotion-Display verfügen (Quelle: MacRumors). Damit ist der Bildschirm in der Lage, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz zu erreichen – ein flüssigerer Bildlauf bei Videos, Spielen und weiteren Inhalten ist garantiert.

Eine Anmerkung: Wer es durch die Gerüchteküche nicht mitbekommen hat, der sei darüber informiert, dass Apple plant, das iPhone Plus ab nächstem Jahr zu ersetzen. Der Hersteller möchte mit dem iPhone Air dann ein Modell anbieten, welches zwar technisch nicht direkt mit den Pro-Modellen konkurriert, aber optisch durch ein extrem dünnes Design die Blicke auf sich ziehen soll. Dafür dürften Kundinnen und Kunden auch gerne bereit sein, etwas mehr Geld auszugeben.

Bereits im Sommer zeichnete sich die Enttäuschung in diesem Jahr ab:

Knackpunkt: Always-on-Display

Die Bildschirme von iPhone 17 und iPhone 17 Air werden auch eine stromsparende Bildwiederholfrequenz ermöglichen. Allerdings ist noch nicht klar, ob diese 10 Hz wie zuletzt bei den Modellen des iPhone 13 Pro beträgt oder sogar bis zu nur einem Hz heruntergefahren werden kann. Möglich ist dies schon beim iPhone 14, 15 und 16 Pro. Diese Modelle verfügen deswegen auch über ein Always-on-Display. Dieser Punkt bedarf nach wie vor einer Klärung.

Die Relevanz der neuesten Meldung ist in jedem Fall gegeben. Ross Young lag mit seinen Vorhersagen in der Vergangenheit schon oftmals richtig. So war er beispielsweise derjenige, der die neuen 6,3- und 6,9-Zoll-Displays des iPhone 16 Pro (Max) als erster Experte korrekt prophezeite. Als entsprechend glaubwürdig sollte auch diese Meldung eingeordnet werden.

Muss ohne 120-Hz-Display auskommen:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

