iPhone 16 überrascht: Das neue Apple-Handy sorgt bereits für Probleme

Apple liefert das neue iPhone 16 erst seit Ende vergangener Woche aus, da machen schon erste Meldungen von Kundenbeschwerden die Runde. Es ist der Touchscreen einer Modellvariante, der vor allem Ärger bereitet. Wie wird Apple darauf reagieren?

iPhone 16 Pro ignoriert Bildschirmeingaben

So haben sich dies die Käuferinnen und Käufer des iPhone 16 Pro sicherlich nicht gedacht. Wie 9to5Mac vermeldet, häufen sich Meldungen über ein verdächtiges Problem mit dem neuen Touchscreen des Apple-Handys. So kann es passieren, dass verschiedene Tipp- und Wischbewegungen auf dem Display des iPhone 16 Pro scheinbar ignoriert werden. Der Bildschirm des iPhones wirkt quasi wie für kurze Zeit gesperrt und entsprechende Eingaben werden nicht ausgeführt. Ein Verhalten, welches die Redakteure auch im Selbsttest nachvollziehen konnten.

Anzeige

Laut einer ersten Analyse der amerikanischen Kollegen scheint wohl der Algorithmus von iOS zur Unterdrückung versehentlicher Berührungen beim iPhone 16 Pro übermäßig empfindlich zu sein, sodass beabsichtigte Berührungen ignoriert werden.

Ausgelöst werden kann dieses Verhalten, indem sich beispielsweise die Finger in der Nähe der Kamerasteuerung auf der rechten Seite des Bildschirms befinden. Allerdings scheinen generell alle vier Bildschirmränder betroffen. Diese fallen bei den Pro-Modellen des iPhone 16 ein ganzes Stück dünner aus. Was am Ende das Problem forcieren kann, denn so wird das Display an den Stellen am Rand eher noch versehentlich berührt.

Anzeige

Ein weiteres Indiz in diese Richtung: Berichten zufolge tritt das Problem weniger auf, wenn eine Schutzhülle verwendet wird. Dies sorgt dafür, dass die unmittelbaren Bildschirmränder nicht so oft unbeabsichtigt berührt werden.

Software-Update zur Problemlösung durch Apple sehr wahrscheinlich

Es ist übrigens egal, ob auf dem Handy iOS 18.0 oder die Beta-Version von 18.1 läuft. Vieles spricht aber dennoch für einen Softwarefehler, so tritt die Problematik wohl nicht auf, wenn der Sperrbildschirm aktiv ist. Erst wenn das iPhone entsperrt wurde, kommt es zum störenden Verhalten. Entsprechend dürfte Apple das Ärgernis hoffentlich bald mit einem Software-Update adressieren und beheben.

Anzeige

Das reguläre iPhone 16 und das größere iPhone 16 Plus scheinen nicht betroffen, ihnen fehlt es an den neuen dünnen Rändern. Diese finden sich allein beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Kostet viel Geld und macht schon Probleme:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.