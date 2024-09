iPhone 16: Was Apple bisher verschwieg, ist jetzt kein Geheimnis mehr

Wie in jedem Jahr macht Apple auch in diesem Jahr ein Geheimnis daraus und verrät nicht, wie groß die Akkus der neuen iPhones tatsächlich sind – exakte Kapazitätsangaben gibt es schlichtweg nicht. Redseliger sind dagegen andere Stellen, wie beispielsweise die nationale brasilianische Telekommunikationsbehörde. Diese verrät jetzt in neuen Dokumenten ganz genau, um wie viel größer die neuen Akkus im iPhone 16 sind.

Akku-Kapazitäten des iPhone 16 offiziell enthüllt

Laut Apple profitieren alle Modelle des iPhone 16 in diesem Jahr von größeren Akkus, effizienteren Chips (A18 und A18 Pro) und thermischen Verbesserungen. Alles in Summe zeichnet verantwortlich für deutlich längere Akku-Laufzeiten. Hingegen nicht bekannt waren bisher die exakten Kapazitäten der neuen Stromspender im Inneren des iPhone 16. Noch bevor eifrige Tester die neuen iPhones aufschrauben und nachsehen können, verriet bereits die brasilianische Telekommunikationsbehörde Anatel die gesuchten Angaben (Quelle: 9to5Mac via Blog do iPhone).

Wie ein Blick auf die folgenden Zahlen offenbart, profitiert vor allem das iPhone 16 Pro vom Wachstum. Fast 10 Prozent mehr Kapazität spendiert Apple dem neuen Modell:

iPhone 16: 3.561 mAh vs. 3.349 mAh (iPhone 15) – 6,34 Prozent Wachstum

3.561 mAh vs. 3.349 mAh (iPhone 15) – iPhone 16 Plus: 4.674 mAh vs. 4.383 mAh (iPhone 15 Plus) – 6,64 Prozent Wachstum

4.674 mAh vs. 4.383 mAh (iPhone 15 Plus) – iPhone 16 Pro: 3.582 mAh vs. 3.274 mAh (iPhone 15 Pro) – 9,4 Prozent Wachstum

3.582 mAh vs. 3.274 mAh (iPhone 15 Pro) – iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh vs. 4.422 mAh (iPhone 15 Pro Max) – 5,95 Prozent Wachstum

Apple stellt neue Laufzeitrekorde auf

Aufgrund der höheren Kapazitäten und den zuvor genannten Verbesserungen bei der Konstruktion der neuen Smartphones ist Apple in der Lage, deutliche Verbesserungen bei der Laufzeit zu erzielen. Beispielsweise schafft laut Apple das iPhone 15 Pro Max eine kontinuierliche Videowiedergabe von 29 Stunden. Beim Nachfolger, dem iPhone 16 Pro Max, sind es hingegen mit 33 Stunden ganze 5 Stunden mehr. Werte, die so und so ähnlich bereits von ersten Tests bestätigt werden konnten.

Beim Akku-Tausch wird es teilweise empfindlich teurer:

Apple hat aber nicht nur die Akku-Leistung beim iPhone 16 optimiert, auch beim Laden gibt es Verbesserungen. Vorausgesetzt, man verwendet das richtige Zubehör, unterstützen die neuen Modelle jetzt auch schnellere Ladegeschwindigkeiten – sowohl kabellos bei MagSafe (25 Watt) als auch per USB-C (45 Watt).

Die neuen Modelle sorgen in der Redaktion aber auch für Kritik:

