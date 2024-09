Wegen Brandgefahr: Anker ruft beliebte Powerbank zurück

Anker hat eine Rückrufaktion für eine beliebte Powerbank gestartet. Der Grund: Ein Herstellungsfehler bei den verbauten Lithium-Ionen-Akkus könnte zu Überhitzung und sogar zu Bränden führen. Kunden sollten das Modell nicht mehr verwenden.

Rückrufaktion zur Powerbank Anker 335

Die Powerbank Anker 335 gehört mit einer Kapazität von 20.000 mAh und einer Ladeleistung von 22,5 Watt zu den beliebtesten Modellen des Herstellers. Nun hat sich herausgestellt, dass eine Charge der verbauten Lithium-Ionen-Akkus fehlerhaft ist. Diese könnten überhitzen und im schlimmsten Fall sogar Feuer fangen, heißt es.

Anker gibt an, dass nur eine geringe Anzahl von Geräten betroffen ist, die zwischen dem 30. Januar und dem 30. Juni 2024 produziert wurden. Aus Sicherheitsgründen ruft der Hersteller jedoch vorsorglich alle 335-Powerbanks mit der Modellnummer A1647 zurück.

Besitzer können anhand der 16-stelligen Seriennummer auf der Unterseite überprüfen, ob ihre Powerbank betroffen ist. Dafür hat der Hersteller eine spezielle Rückruf-Webseite eingerichtet (Quelle: Anker). Dort können Kunden die Seriennummer eingeben und erfahren, ob ihr Gerät zurückgerufen wird. Ist das der Fall, sollte die Powerbank sofort außer Betrieb genommen werden.

Für die Abwicklung des Rückrufs muss der Kunde ein Formular ausfüllen. Neben der Seriennummer werden ein Kaufnachweis und ein Foto des Geräts benötigt. Anker verspricht, sich um einen reibungslosen Ablauf zu bemühen und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Anker weist ausdrücklich darauf hin, dass die betroffenen Powerbanks nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Auch eine Rücksendung ist nicht erwünscht. Stattdessen sollten Kunden die Geräte bei Sammelstellen für Lithium-Ionen-Akkus abgeben.

Anker-Rückruf: Kundenservice steht bereit

Bei Fragen zum Rückruf können sich Kunden per E-Mail an support@anker.com wenden. Für eine schnellere Bearbeitung sollte in der Betreffzeile „Anker Powerbank Rückruf“ angegeben werden. Zusätzlich bietet das Unternehmen in Deutschland telefonischen Support unter der Nummer +49 (0) 69 9579 7960 an.

