Apple hat keine Chance: Chinesischer Smartphone-Hersteller zieht vorbei

Es gibt Bewegung auf dem Markt. Apple hatte sich in den letzten Monaten für kurze Zeit zum zweitgrößten und dann zum größten Smartphone-Hersteller der Welt hochgearbeitet. Das Momentum ist aber vorbei, denn die iPhones sind regelrecht abgestürzt und Apple befindet sich nunmehr auf dem dritten Platz. Kann das iPhone 16 den Spieß umdrehen?

Apple stürzt auf den dritten Platz ab

Für Apple lief es nach der Vorstellung der iPhone-15-Modelle vor einem Jahr richtig gut. Die Verkaufszahlen sind so explodiert, dass das Unternehmen sogar Samsung überholt hat und für kurze Zeit der größte Smartphone-Hersteller der Welt war. Doch diese Zeiten sind aktuell vorbei. Normalerweise konnte Apple die Verkaufszahlen kurz vor der Vorstellung neuer iPhones stabilisieren, sodass das Unternehmen nicht von Xiaomi überholt wurde. Das hat dieses Mal nicht geklappt (Quelle: Counterpoint)

Xiaomi konnte Apple bei den Smartphone-Verkaufszahlen im August 2024 seit langer Zeit wieder überholen. (© Counterpoint)

Die massiven Ausschläge nach oben und unten sind bei Apple dabei normal. Neue iPhones verkaufen sich über einige Monate hervorragend und nehmen dann kontinuierlich ab. Seit Jahren konnte Apple trotzdem vor Xiaomi bleiben. Dieses Mal klappt das nicht, denn das chinesische Unternehmen legt kontinuierlich zu, ohne massive Ausschläge nach oben oder unten. Xiaomi ist also auf dem richtigen Weg.

iPhone 16 wird Apple nach oben katapultieren

Im kommenden Monat dürfte Apple Xiaomi wieder deutlich überholen, weil die iPhone-16-Modelle in den Verkauf gehen und davon Millionen Stück abgesetzt werden. Xiaomi legt dafür kontinuierlich immer mehr zu. Es könnte also auch in Zukunft immer häufiger passieren, dass Apple zwar nach dem Verkaufsstart neuer Modelle an Xiaomi vorbeizieht, in den Monaten danach aber wieder auf dem dritten Platz landet. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten. Das Interesse am iPhone 16 hat sich nämlich verändert.

