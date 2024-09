iPhone 16: Apples Erstkäufer treffen unerwartete Entscheidung

Seit letztem Freitag können alle vier neuen Modelle des iPhone 16 bei Apple und Händlern vorbestellt werden. Doch wie gut kommt das Apple-Handy kurz nach der Vorstellung bei den Kundinnen und Kunden an? Apple selbst schweigt dazu, doch ein bekannter Insider weiß mehr und verrät die unbequeme Wahrheit.

Geringere Nachfrage beim iPhone 16 Pro und Pro Max

Zwar ist das iPhone 16 erst wenige Tage bestellbar, doch schon jetzt verrät der bekannte Apple-Insider Ming-Chi Kuo erste Details zur Nachfrage. Von Apple selbst hören wir hierzu traditionell nichts. Kuo hörte sich jedoch diesbezüglich bei Apples Zulieferern um und nahm eigene Schätzungen basierend auf dem Versandstatus im Online-Store von Apple vor (Quelle: MacRumors).



Gegenüber den Verkäufen der iPhone-15-Serie am ersten Wochenende im letzten Jahr, sollen bei Apple Vorbestellungen in Höhe von rund 37 Millionen Einheiten des iPhone 16 eingegangen sein. Klingt nach viel, doch es handelt sich tatsächlich um einen Rückgang um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Überraschend und unerwartet sei hierfür die schwächere Nachfrage beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Schätzungsweise muss Apple beim iPhone 16 Pro einen Rückgang von 27 Prozent und beim iPhone 16 Pro Max von 16 Prozent gegenüber dem letztjährigen Vergleichszeitraum einstecken. Hingegen stieg die Nachfrage beim Plus-Modell um 48 Prozent, beim regulären Modell des iPhone 16 um immerhin noch 10 Prozent – die Erstkäufer treffen dieses Jahr also eine ziemlich unerwartete Entscheidung. Doch in Gänze kann die erhöhte Nachfrage am unteren Ende der Modellpalette den Rückgang bei den Pro-Modellen nicht ausgleichen.



Für Kuo ist vor allem die verspätete Verfügbarkeit von „Apple Intelligence“ einer der Hauptgründe für die momentane Kaufzurückhaltung. Apples hauseigene KI wird bekanntlich erst mit iOS 18.1 im Laufe des Oktobers auf den Markt kommen. Wir in der Europäischen Union müssen sogar noch länger warten – frühestens im kommenden Jahr kann damit hierzulande gerechnet werden.

Aktuelle Lieferzeiten des iPhone 16 in Deutschland

Warten müssen Kundinnen und Kunden aber dennoch schon jetzt, wenn sie ein neues iPhone 16 bestellen. Wer ein iPhone 16 Pro will, der muss aktuell mit einer Lieferzeit von zwei bis drei Wochen rechnen, beim iPhone 16 Pro Max sind es derzeit sogar schon drei bis vier Wochen. Schneller bekommt man ein iPhone 16 und ein iPhone 16 Plus. Apples Online-Store verweist an dieser Stelle auf eine Lieferzeit von fünf bis sieben Werktagen.



Kritik am neuen iPhone 16 aus der GIGA-Redakation:

