iPhone 16: Apple macht keine halben Sachen mehr

Lange dauert es nicht mehr, dann lässt Apple die Katze aus dem Sack und präsentiert das neue iPhone 16. Wer so lange nicht mehr warten will, kann bereits jetzt einen ersten Blick darauf in einem neuen Video werfen. Bei der Farbwahl jedenfalls macht Apple demnach keine halben Sachen mehr.

iPhone 16 bekommt volle statt nur „halbe“ Farben

Bereits vor einigen Tagen konnten wir einen Blick aufs kommende iPhone 16 erhaschen. Es zeigte sogenannte Dummy-Einheiten und zwar im neuen Farbenkleid. Ein neues YouTube-Video von Aaron Zollo erlaubt nun ein detaillierteres Bild der fünf verschiedenen Farben fürs iPhone 16 und iPhone 16 Plus (Quelle: Aaron Zollo via 9to5Mac):

Zur Auswahl stehen demnach fünf Varianten in Blau, Rosa, Weiß, Schwarz und Grün. Gelb wie beim iPhone 15 gibt es nicht mehr, stattdessen setzt Apple auf ein weißes Modell. Im Gegensatz zu den leichten Pastellfarben beim iPhone 15 scheint sich Apple in diesem Jahr für echte Vollfarben entschieden zu haben. Apple macht also keine halben Sachen mehr bei der Farbwahl und gibt kräftigeren Alternativen den Vorzug.

Autor Chance Miller von 9to5Mac umschreibt dies recht treffend: „Es ist, als hätte Apple die Tinte in ihrem Drucker nachgefüllt und beschlossen, uns zum ersten Mal seit mehreren Jahren kräftigere, gesättigtere Farben zu geben.“

Im letzten Jahr entschied sich Apple für Pastelltöne:

Sein persönlicher Favorit ist die grüne Farbvariante, knapp dahinter rangiert für ihn das Modell in Blau. Dem kann man sich nur anschließen, zumindest dann, wenn Schwarz und Weiß als zu gewöhnlich eingestuft werden und die Variante in „Schweinchenrosa“ dann doch eine Spur „over the top“ ist. Es ist schon eine Weile her, dass Apple mit solcher Konsequenz durchweg auf kräftigere Farben setzt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das iPhone 5C aus Polycarbonat.

iPhone 16 Pro weniger krass

Wer es hingegen gediegener mag, muss sich wohl in diesem Jahr auf die beiden Pro-Modelle konzentrieren. Zu den Varianten in Schwarz, Weiß und Titan soll sich noch eine gedecktere Variante in Rosé oder Roségold hinzugesellen. Die wurde in der Gerüchteküche bereits eher mit einem Bronzeton beschrieben.

Tatsächlich sehen können wir dann das iPhone 16 im kommenden Monat. Gegenwärtig ist Dienstag, der 10. September, als Tag der Vorstellung im Gespräch. Viel später wird es wohl eher nicht werden.