iPhone 16: Apples letztes Puzzlestück vervollständigt das Bild

Wenn Apple das iPhone 16 im nächsten Monat der Welt zeigt, gibt es für fleißige Leser der Gerüchteküche keine großen Überraschungen. Selbst Apples Farbwahl wurde publik, kann auf den letzten Metern vorm Zieleinlauf nun aber dennoch verblüffen. Das Bild vervollständigt sich.

iPhone 16 Pro: Vierter Farbton endlich enthüllt

In circa drei Wochen wird von Apple die Vorstellung des neuen iPhone 16 erwartet. Die neuen Farben des Handys sind vielleicht nicht unbedingt das wichtigste Feature, aber in jedem Fall das augenscheinlichste. Bereits mehr oder weniger bestätigt für die beiden Pro-Modelle sind die Farben Weiß, Titan und ein etwas dunklerer Schwarzton. Doch von der ominösen vierten Farbe, die das bisherige „Titan Blau“ ersetzen wird, fehlte bisher jede Spur.

Anfänglich als Rosé beziehungsweise Roségold beschrieben, wurde diese Variante später als bronzeähnlicher Farbton definiert. Bilder davon gab es bisher aber noch nicht. Jetzt liegen diese vor. Der bekannte Insider Sonny Dickson präsentiert auf X, ehemals Twitter, alle Farben des iPhone 16 Pro (Max) anhand sogenannter Dummy-Modelle. Darauf deutlich zu erkennen: der dunkle Bronzeton, der als letztes Puzzlestück das Farbbild des iPhone 16 Pro vervollständigt.

Bestätigt wird die Farbe von einem weiteren Post auf X vom nicht minder bekannten Insider Majin Bu. Der hat nämlich ein Bild der einzelnen Kameraobjektive des iPhone 16 Pro veröffentlicht. Die Einfassung ist dabei in den Gehäusefarben gehalten. Auch hier ist der neue Farbton zu erkennen. Von Majin Bu wird dieser als „Titan Desert“ bezeichnet, was am Ende auch Apples offizieller Name sein könnte. Im deutschsprachigen Raum düfte „Wüstensand“ gut passen.

Mehr Farben beim regulären iPhone 16

So oder so, Apple bleibt sich treu und wählt fürs iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sehr gedeckte Farben, um den hochwertigen und professionellen Anspruch zu unterstreichen.

Ganz anders beim regulären iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Wie wir bereits berichteten, soll es hier wesentlich farbenfroher zugehen, und Apple wird sich in diesem Jahr für kräftige Töne entscheiden. Pastellfarben wie zuletzt beim iPhone 15 soll es nicht mehr geben.

Mit einer Vorstellung des iPhone 16 rechnet die Gerüchteküche derzeit für Dienstag, den 10. September 2024. Apple muss den Termin noch bestätigen. Dies wird wiederum für Ende August erwartet, möglicherweise um den 27. August herum.

