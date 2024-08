iPhone 16: Apples letztes Geheimnis gelüftet

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung des neuen iPhone 16 ist scheinbar jedes Detail des neuen Apple-Handys bekannt. Doch was ist in diesem Jahr eigentlich mit den Farben, liegen die Insider mit ihren Vorhersagen richtig? Antworten darauf gibt der bekannte Informant Sonny Dickson.

iPhone 16 Pro (Max): Apples Farbwahl fürs Jahr 2024

Jedes Jahr nutzt Apple die Gelegenheit und passt die Farben der neuen iPhone-Modelle an. Auch beim künftigen iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wird dies der Fall sein. Worauf wir uns da freuen dürfen, verrät der bekannte Apple-Insider Ming-Chi Kuo bereits zuvor. So sollen die Pro-Modelle in den Farben Schwarz, Weiß oder Silber, Grau oder „Natural Titanium“ angeboten werden.

Der bekannte Leaker Sonny Dickson bestätigt nun Apples Farbwahl und die bisherigen Vorhersagen. Sein Bild zeigt das iPhone 16 Pro beziehungsweise einen entsprechenden Dummy in eben diesen Farben. Wir sehen eine Variante in Weiß, Titan und einem scheinbar etwas dunklerem Schwarzton (Quelle: Sonny Dickson).

Apples aktuelle Farbwahl zum Vergleich:

Keine Spur gibt es allerdings von der vierten Farbvariante. Laut Kuo sollte es noch ein Modell in Rosé oder Roségold geben. Zuletzt wurde diese Farbvariation in der Gerüchteküche gar als bronzeähnlicher Farbton beschrieben. Die gänzlich neue Farbe wird das bisherige „Blue Titanium“ ersetzen und dürfte zu Apples neuer „Signature-Farbe“ werden. Sprich, das farbliche Aushängeschild fürs neue iPhone 16 Pro (Max).

iPhone 16 (Plus): Es könnte kräftiger werden

Bereits zuvor lüftete Dickson den Schleier über Apples Farbwahl beim regulären iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Hier sagte Kuo Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Pink voraus. Und genau diese Kolorierungen entdecken wir jetzt auf einem Bild von Sonny Dickson. Darauf zu sehen ist das iPhone 16 beziehungsweise entsprechende Dummy-Modelle. Was auffällt: Gegenüber dem iPhone 15 wirken die Farben wesentlich kräftiger und weniger pastellartig. Fragt sich nur, ob die finalen Farben derartig kräftig auch beim Apple-Original zur Geltung kommen.

Apples Farbwahl ist in Gänze nun aber kein großes Geheimnis mehr. Mit der Vorstellung der neuen Modelle ist im September zu rechnen. Auch wenn Apple den Termin noch nicht verraten hat, so liegt die Vermutung aufgrund der letzten Jahre nahe, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir mit einer Präsentation am Dienstag, dem 10. September 2024, rechnen können.

