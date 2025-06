iPhone 17: Apple hat bereits einen klaren Favoriten

Zwei Farben, ein Favorit – und Apple hat sich (fast) entschieden.

Apple arbeitet bereits intensiv an den neuen Farben für das iPhone 17 – und laut neuesten Insiderinformationen gibt es einen klaren Favoriten. Zwischen zwei frischen Farbtönen soll die Entscheidung fallen, doch eine Nuance liegt deutlich vorn.

iPhone 17: Lila vs. Grün – Apple hat einen Liebling

Wie der bekannte Leaker Majin Bu berichtet, testet Apple derzeit zwei neue Farboptionen für das kommende iPhone-17-Basismodell: Lila und Grün. Doch obwohl beide Varianten derzeit intern erprobt werden, dürfte wahrscheinlich nur eine von ihnen den Sprung in die finale Produktpalette im Herbst schaffen. Und: Lila soll aktuell die Nase vorn haben.

Bu beruft sich auf interne Quellen bei Apple und beschreibt den Lilaton als besonders „lebendig“ und „modern“. Der Farbton sei explizit für Nutzerinnen und Nutzer gedacht, die ein iPhone mit „ausgeprägter Persönlichkeit“ bevorzugen. In Kombination mit dem Aluminiumrahmen der Basismodelle soll Lila besonders gut zur Geltung kommen – Apple scheint angetan.

Das alternative Grün hingegen soll einen „frischen und natürlichen“ Eindruck vermitteln – ideal für Anwender, die ein minimalistisches, aber dennoch markantes Design schätzen. Trotz dieser positiven Eigenschaften spricht laut Bu aktuell alles für Lila. Der Farbton dürfte die endgültige Wahl für den Launch im Herbst 2025 sein.

Ein Blick in die Vergangenheit stützt diese Annahme: Schon das iPhone 12, 13 und zuletzt das iPhone 15 kamen (teils nachträglich) in Lila auf den Markt – mit durchweg positiver Resonanz. Grün dagegen war in der iPhone-Geschichte eher eine Randerscheinung und blieb oft ein Nischenprodukt.

Mehr als nur neue Farben fürs neue iPhone

Doch auch abseits der Optik stehen die Zeichen auf Veränderung. Das iPhone 17 soll ein größeres Update erhalten als die üblichen S-Modelle der Vergangenheit. Erwartet werden ein größeres Display, erstmals 120 Hz Bildwiederholfrequenz im Basismodell sowie ein Design-Update mit einer neuen horizontalen Kameraleiste auf der Rückseite (iPhone 17 Air).

Im Inneren dürfte ein A18-Chip werkeln – gepaart mit einer optimierten Akkuleistung und dem modernen iOS 26, das zur gleichen Zeit erscheinen dürfte.

Ob Apple letztlich wirklich auf Lila setzt, werden wir wohl spätestens im September erfahren, wenn die offizielle Vorstellung erfolgt. Bis dahin bleibt es spannend.

Schon vor einiger Zeit haben wir bei GIGA über ein weiteres Farbgerücht rund um das iPhone 17 berichtet: Angeblich plant Apple eine himmelblaue Farbvariante für das iPhone 17 Pro und Pro Max – inspiriert vom aktuellen MacBook Air in Blau.