Nach dem iPhone 17: Dieses Feature hatte Samsung zuerst

200 Millionen Gründe, warum ihr auf das iPhone nach dem iPhone 17 warten solltet.

Kommt irgendwann nach dem iPhone 17: Apple-Handy mit 200 Millionen Pixel

Es wäre ein echter Megapixel-Sprung: Apple arbeitet offenbar an einer 200-Megapixel-Kamera fürs iPhone – und schaut sich dabei bei der Konkurrenz aus Südkorea ganz genau um.

Wer beim Stichwort 200 Megapixel sofort an das Samsung Galaxy S25 Ultra denkt, liegt goldrichtig – genau dieses Kamera-Feature könnte sich Apple nun für künftige iPhone-Modelle abschauen. Zumindest berichtet das der bekannte Leaker Digital Chat Station auf der chinesischen Plattform Weibo (Quelle: Weibo via MacRumors). Der Mann lag in der Vergangenheit oft richtig, wenn es um neue Apple-Produkte ging. Entsprechend sorgt der neue Bericht jetzt für Aufsehen in der Tech-Welt.

Noch ist unklar, wie konkret Apples Pläne sind. Laut dem Leak testet der Konzern derzeit einen 200-Megapixel-Kamerasensor, vermutlich für die Hauptkamera eines kommenden High-End-iPhones. Ob wir diese Monster-Kamera bereits im iPhone 18 sehen – oder ob Apple sich noch länger Zeit lässt – steht allerdings in den Sternen. Damit wäre der Mega-Sensor eventuell erst ein Fall für das iPhone 19. Fest steht: Die iPhone-17-Pro-Modelle sollen Gerüchten zufolge weiterhin mit 48 Megapixel auskommen.

Was bringen 200 Megapixel überhaupt?

Mehr Megapixel bedeuten vor allem eines: mehr Details. Fotos mit einer solch hohen Auflösung lassen sich stärker zuschneiden und auch in großen Formaten ausdrucken, ohne dass die Qualität leidet. Das hat Samsung bereits vorgemacht.

Ob und wann wir tatsächlich ein iPhone mit 200 Megapixeln in der Hand halten, ist noch unklar. Sicher ist aber: Apple schaut sich bei Samsung um – und denkt offenbar laut über ein Kamera-Upgrade nach, das viele bislang nur von Android-Flaggschiffen kennen. Wer auf das nächste große Kamera-Update wartet, muss sich also vermutlich noch bis mindestens 2026 gedulden. Aber hey – was lange währt, wird bei Apple ja oft besonders gut.