iPhone-Hack: Mit diesem geheimen Apple-Trick hält euer Akku länger

Dieser versteckte iPhone-Hack rettet euch in der Akku-Notlage den Tag.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der geheime iPhone-Code für mehr Akku

iPhone leer, kein Ladegerät dabei und weit und breit keine Steckdose in Sicht? Willkommen im Alltag vieler Apple-Nutzer. Denn obwohl das iPhone viel kann – ein echter Akku-König war es noch nie. Doch ein ziemlich unbekannter Trick könnte euch aus genau solchen Situationen retten. Und das Beste daran: Er steckt direkt im Gerät.

Anzeige

Die meisten iPhones halten bei normaler Nutzung etwa einen Tag durch, dann ist Schluss. Wer viel unterwegs ist, kennt das Problem nur zu gut: Das Display war zu hell, die Musik lief zu lange oder FaceTime hat wieder einmal zu viel Energie geschluckt. Und plötzlich blinkt die Akkuanzeige im roten Bereich. Aber genau hier kommt ein fast schon geheimer iPhone-Hack ins Spiel.

Mit der simplen Tastenkombination *4720# könnt ihr den sogenannten Half-Rate-Modus aktivieren beziehungsweise genauer HFR-Modus (Half Full Rate). Dazu einfach die Zahlenfolge in die Telefon-App eintippen und anschließend auf den grünen Hörer drücken. Was passiert dann?

So einfach könnt ihr noch etwas vom Akku herauskitzeln. (© Screenshot GIGA)

Der Half-Rate-Modus reduziert die Sprachübertragungsqualität bei Telefonaten – im Klartext: Eure Anrufe klingen nicht mehr ganz so kristallklar wie gewohnt, dafür wird der Akku geschont. Denn der Energieverbrauch für Telefonate sinkt deutlich, was vor allem in Situationen ohne Lademöglichkeit einen echten Unterschied machen kann.

Anzeige

Ein bisschen weniger Klang für ein bisschen mehr Saft – in der Not ein lohnender Tausch, oder?

Nicht vergessen: So schaltet ihr den Modus wieder aus

Natürlich will man nicht dauerhaft auf halbe Gesprächsqualität setzen. Wenn ihr also wieder an euer Ladegerät kommt, könnt ihr den Modus auch einfach wieder deaktivieren. Und zwar mit einem weiteren Code:

#4720#

Einmal eingeben, anrufen – fertig. Danach läuft euer iPhone wieder im normalen Qualitätsmodus.

Unsere Einschätzung zum geheimen iPhone-Feature: Der Half-Rate-Modus ist sicher nichts für den regulären Alltag. Aber in akuten Akku-Notlagen kann der Trick helfen, noch ein paar wichtige Minuten mehr aus dem Gerät zu kitzeln. Im Gegensatz nebenbei zu diesem vermeintlichen Akku-Trick. Ein echter Lifehack für alle, die oft unterwegs sind – und nicht immer an eine Powerbank denken.

Übrigens: Apple selbst bewirbt diese Funktion nicht offiziell. Umso spannender, dass sie trotzdem funktioniert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.