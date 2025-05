Toller iPhone-Trick: Wer richtig drückt, spart viel Zeit

Ein Fingertipp reicht nicht – aber wer richtig drückt, spart künftig jede Menge Zeit.

So nutzt ihr die versteckte Schnellstart-Funktion des Timers im iPhone

Ihr wollt einen Timer auf dem iPhone stellen und öffnet dafür immer noch die Uhr-App? Ernsthaft? Das geht doch viel schneller! Apple hat längst eine Schnellstart-Funktion direkt im Kontrollzentrum integriert – man muss nur wissen, wo und vor allem wie man drücken muss. Denn hier entscheidet die richtige Geste über Sekunden, wenn nicht Minuten an gesparter Lebenszeit.

Der Trick steckt im Detail: Statt einfach nur auf das Timer-Symbol im Kontrollzentrum zu tippen (was euch direkt zur Uhr-App weiterleitet), müsst ihr tippen und gedrückt halten. Voilà! Schon öffnet sich ein kleines Overlay, mit dem ihr die Timerdauer direkt per Wischgeste festlegen könnt. Runter- oder raufziehen und so die Zeit einstellen, starten – schneller geht’s wirklich nicht. Zur Auswahl stehen Timer zwischen einer Minute und bis zu zwei Stunden. Die Zeiten lassen sich anfangs minutenweise, später in größeren Schritten festlegen.

Der Trick: Nicht einfach antippen, sondern tippen und gedrückt halten. (© Screenshot GIGA)

Das Prinzip erinnert an die sogenannten „Haptic Touch“-Gesten, bei denen ein längerer Fingerdruck zusätzliche Funktionen freilegt. Apple nutzt dieses Feature an vielen Stellen, doch gerade beim Timer ist es besonders praktisch. Wer diesen Trick einmal ausprobiert hat, wird garantiert nie wieder umständlich die Uhr-App starten wollen.

Jetzt einfach mit dem Finger hoch- oder runterwischen und dann auf „Start“. (© Screenshot GIGA)

Und bevor jetzt jemand fragt: Nein, das funktioniert natürlich nur, wenn das Timer-Symbol auch wirklich im Kontrollzentrum aktiviert ist. Falls es dort fehlt, hilft ein schneller Abstecher in die Einstellungen unter „Kontrollzentrum“, um das Feature hinzuzufügen.

Wir finden: Wer „richtig“ drückt, spart Zeit – und hat endlich ein iPhone-Feature mehr, das den Alltag ein bisschen smarter macht. Kleine Geste, großer Effekt.

Weiterer Tipp: Multiple Timer anlegen

Übrigens: Wer dann doch mehr als nur einen aktiven Timer benötigt, muss dafür tatsächlich wieder in die Uhr-App. Wie das funktioniert – und wie Siri dabei helfen kann –, erklären wir in einem weiteren Artikel.