Faule iPhone-Nutzer lieben diesen Trick – nie wieder Schmerzen im Daumen

Wie ihr eurem Daumen einen Gefallen tut – mit einem iPhone-Trick, den weniger Nutzerinnen und Nutzer kennen, als gedacht.

Ein iPhone-Tipp, der euch nach ganz oben bringt

Manche iPhone-Tricks sind so gut, dass man sich fragt, warum Apple dafür nie Werbung macht – oder warum man selbst erst nach Jahren drüber stolpert. Einer dieser cleveren Helfer versteckt sich direkt dort, wo man ihn am wenigsten erwartet: In der Statusleiste des Apple-Handys. Ja, richtig gelesen – dieser unscheinbare Bereich am oberen Bildschirmrand kann mehr, als nur Uhrzeit, WLAN-Signalstärke und Akkustand anzeigen.

Stellt euch vor, ihr scrollst gerade durch einen endlosen Text im Safari-Browser auf dem iPhone, kämpft euch durch lange WhatsApp-Chats oder liest einen Artikel in der News-App. Eure Augen werden langsam müde, der Daumen glüht – und dann wollt ihr zurück zum Anfang. Statt mühsam im Turbomodus nach oben zu wischen, gibt’s eine viel einfachere Lösung:

Einfach einmal auf die Statusleiste tippen (dort wo die Uhrzeit angezeigt wird) – und zack, der Bildschirm springt direkt nach ganz oben.

Einfach auf die Uhr in der Statusleiste tippen und schon springt der Bildschirm zum Anfang – cool. (© Screenshot GIGA)

Oben meint in diesem Fall wirklich ganz oben: zur ersten Nachricht, zum Artikelanfang, zum Seitenbeginn. Und das Beste daran? Es funktioniert fast überall. Safari, Mail, Notizen, Twitter (oder X, wie es heute so schön heißt) – selbst Drittanbieter-Apps machen bei diesem genialen iOS-Trick häufig mit.

Nicht neu, aber genial – und oft übersehen

Technisch gesehen ist dieser Trick kein Neuling. Apple hat ihn schon seit Jahren im iPhone-System integriert. Aber wie das so ist mit uns Menschen: Was wir nicht sehen, das nutzen wir nicht. Und seien wir ehrlich – wer kommt schon von sich auf die Idee, auf die Uhr zu tippen, um ganz nach oben zu kommen?

Dabei spart man sich mit einem einzigen Fingertipp nicht nur Zeit, sondern auch eine ganze Menge unnötiger Wischerei. Gerade bei größeren iPhones ist das eine echte Wohltat für den Daumen.

Unterm Strich: Kleiner Trick, große Wirkung – irgendwie typisch Apple eben.

