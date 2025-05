Livestream zur WWDC 2025: Jetzt steht fest, wann iPhone-Nutzer einschalten sollten

Der Countdown läuft: Jetzt wissen wir, wann es bei Apple richtig spannend wird.

Update vom 21. Mai 2025: Apple macht ernst und veröffentlicht jetzt den offiziellen Zeitplan zur WWDC 2025. Zum Auftakt am 9. Juni gibt es wie erwartet zwei große Livestreams: Um 19 Uhr startet die Keynote mit einem ersten Blick auf iOS 19 und macOS 16. Drei Stunden später folgt die sogenannte „Platforms State of the Union“, in der Apple tiefer in neue Entwickler-Tools eintaucht. Beide Streams sind live und später auch on demand verfügbar – unter anderem auf YouTube, auf Apples Website und in der Developer App. (Quelle: Apple).

Originaler Artikel vom 15.05.2025:

Livestream zur WWDC 2025 – hier könnt ihr ihn auf iPhone und Co. mitverfolgen

Das nächste Apple-Event ist kein Geheimnis mehr, denn der iPhone-Hersteller lädt ganz offiziell zwischen dem 9. und 13. Juni zur diesjährigen Entwicklerkonferenz. Traditionell wird die WWDC (Worldwide Developers Conference) mit einer Keynote am ersten Tag eröffnet. Wer nicht direkt vor Ort sein kann, verfolgt den Livestream bequem von zu Hause aus. Doch wo und wie kann man diesen ansehen?

Apple selbst überträgt die Keynote am 9. Juni wie gewohnt live auf der offiziellen Website und über die Apple-TV-App auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV sowie diversen Smart-TVs und Streamings-Sticks. Der einfachste Weg ist sicherlich Apples hauseigener YouTube-Kanal. Der Stream startet in der Regel um 19 Uhr deutscher Zeit – also pünktlich zum Feierabend.

Das gab es im letzten Jahr zu sehen:

Wer Apple kennt, weiß: Die WWDC ist nicht nur für Entwickler spannend, sondern auf der Bühne zeigt Apple auch die nächste große iOS-Version fürs iPhone und die weiteren Updates für iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro, Apple TV, AirPods und den HomePod. Gelegentlich ist sogar neue Hardware dabei.

iOS 19 im komplett neuen Design

Bereits im Vorfeld haben sich einige Hauptpunkte für die diesjährige WWDC herauskristallisiert. So plant Apple mit iOS 19 plant offenbar einen radikalen Neuanstrich – und der erinnert nicht zufällig an visionOS, das Betriebssystem der Vision Pro. Laut aktuellen Berichten soll die Benutzeroberfläche glasiger, runder und insgesamt deutlich aufgeräumter wirken. Runde Buttons, transparente Menüelemente und eine insgesamt simplere Designsprache stehen im Raum. Kurzum: Das größte visuelle Update seit dem umstrittenen Sprung auf iOS 7.

Neben iOS sorgt auch macOS 16 vorab für Gesprächsstoff – genauer gesagt der Name. Traditionell verrät Apple zur WWDC, welches kalifornische Wahrzeichen als Namensgeber für das nächste Desktop-System dient. Seit 2013 ist das so, und die Liste möglicher Kandidaten ist noch lange nicht abgearbeitet. Marken wie „Redwood“, „Skyline“, „Condor“, „Tiburon“ oder auch „Grizzly“ hat Apple längst gesichert. Wer am Ende das Rennen macht, erfahren wir wohl erst live zur Keynote.

Doch nicht nur das System selbst bekommt eine Frischzellenkur – auch Apples hauseigene Apps werden überarbeitet, um zur neuen Designsprache zu passen. Nutzer dürfen sich auf moderne Bedienelemente mit mehr Transparenz freuen, die den Inhalt stärker in den Fokus rücken.

Richtig praktisch wird es auch: iOS 19 bringt ein intelligentes Akku-Management, das auf Künstlicher Intelligenz basiert. Die Software analysiert euer Nutzungsverhalten und passt Hintergrundprozesse sowie Systemfunktionen automatisch an – mit dem Ziel, Strom zu sparen, ohne dass ihr aktiv etwas tun müsst. Ob das tatsächlich für spürbar mehr Laufzeit sorgt, bleibt abzuwarten – spannend klingt es allemal.

AirPods werden zum Dolmetscher

Ein weiteres Highlight, das wohl exklusiv für die AirPods Pro gedacht ist: Live-Übersetzung. Apple arbeitet an einer Funktion, die gesprochene Gespräche in Echtzeit von einer Sprache in eine andere übertragen soll – direkt ins Ohr. Klingt nach Science-Fiction, könnte aber schon mit iOS 19 und einem passenden Firmware-Update Realität werden.

Fazit: Wer am 9. Juni nicht einschaltet, könnte eine der spannendsten WWDC-Keynotes der letzten Jahre verpassen.

